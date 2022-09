What's your Street Dance Style?

Wisst ihr, was das Geniale an

Hip-Hop ist extrem individuell, lässt viel Platz für den Charakter und den Style des Tänzers. Es ist ein auf Freestyle basierender Tanzstil mit Techniken, die ihren Ursprung in den sozialen Tänzen vom Beginn der Hip-Hop-Kultur in den 1970er haben. Gespickt mit Elementen von anderen Tanzstilen und aktuellen Einflüssen aus dem Alltag und der Natur nehmen Hip-Hop-Tänzer mit ihren Performances oft Bezug auf aktuelle Geschehnisse.

Hip-Hop ist extrem individuell, lässt viel Platz für den Charakter und den Style des Tänzers. Es ist ein auf Freestyle basierender Tanzstil mit Techniken, die ihren Ursprung in den sozialen Tänzen vom Beginn der Hip-Hop-Kultur in den 1970er haben. Gespickt mit Elementen von anderen Tanzstilen und aktuellen Einflüssen aus dem Alltag und der Natur nehmen Hip-Hop-Tänzer mit ihren Performances oft Bezug auf aktuelle Geschehnisse.

Hip-Hop ist extrem individuell, lässt viel Platz für den Charakter und den Style des Tänzers. Es ist ein auf Freestyle basierender Tanzstil mit Techniken, die ihren Ursprung in den sozialen Tänzen vom Beginn der Hip-Hop-Kultur in den 1970er haben. Gespickt mit Elementen von anderen Tanzstilen und aktuellen Einflüssen aus dem Alltag und der Natur nehmen Hip-Hop-Tänzer mit ihren Performances oft Bezug auf aktuelle Geschehnisse.

Locking entstand ebenfalls in den USA, genauer gesagt in Los Angeles. Don Campbell, ein Mitglied der "Lockers", gilt als 'Gründervater', der das Locking als Street Dance Disziplin etablierte. Dieser Tanzstil zeichnet sich dadurch aus, mitten in einer schnellen Bewegung zu stoppen und die Position für einen Moment zu halten, bevor man wieder zurück in den Tanz übergeht – und das zu Funk-Music. Alle Bewegungen werden groß, teilweise übertrieben, und meist sehr dynamisch getanzt. Inspirationen holen sich die Tänzer oft auch aus dem Comic-Genre, darum tragen typische Locking-Bewegungskombinationen teilweise Namen wie „Skeeter Rabbit“, „Scooby Doo“ oder „Tom and Jerry“.

Locking entstand ebenfalls in den USA, genauer gesagt in Los Angeles. Don Campbell, ein Mitglied der "Lockers", gilt als 'Gründervater', der das Locking als Street Dance Disziplin etablierte. Dieser Tanzstil zeichnet sich dadurch aus, mitten in einer schnellen Bewegung zu stoppen und die Position für einen Moment zu halten, bevor man wieder zurück in den Tanz übergeht – und das zu Funk-Music. Alle Bewegungen werden groß, teilweise übertrieben, und meist sehr dynamisch getanzt. Inspirationen holen sich die Tänzer oft auch aus dem Comic-Genre, darum tragen typische Locking-Bewegungskombinationen teilweise Namen wie „Skeeter Rabbit“, „Scooby Doo“ oder „Tom and Jerry“.

Locking entstand ebenfalls in den USA, genauer gesagt in Los Angeles. Don Campbell, ein Mitglied der "Lockers", gilt als 'Gründervater', der das Locking als Street Dance Disziplin etablierte. Dieser Tanzstil zeichnet sich dadurch aus, mitten in einer schnellen Bewegung zu stoppen und die Position für einen Moment zu halten, bevor man wieder zurück in den Tanz übergeht – und das zu Funk-Music. Alle Bewegungen werden groß, teilweise übertrieben, und meist sehr dynamisch getanzt. Inspirationen holen sich die Tänzer oft auch aus dem Comic-Genre, darum tragen typische Locking-Bewegungskombinationen teilweise Namen wie „Skeeter Rabbit“, „Scooby Doo“ oder „Tom and Jerry“.