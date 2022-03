Street Fighter 6: Alles was wir bisher über das Game wissen

Am 21. Februar enthüllte Capcom die Zukunft von Street Fighter. In einem kurzen Teaser wurde der kommende Teil des renommierten Fighting Game-Franchises vorgestellt. Viel ist zu Street Fighter 6 noch nicht bekannt. Wir haben euch alle aktuell verfügbaren Informationen zusammengetragen.

haben wir bereits in einem Artikel vorgestellt. Was sich davon letztendlich bewahrheitet wird die Zukunft zeigen.

Tatsächlich ist die Engine aber im Stande mehr zu leisten als fotorealistische Looks.

Capcom greift dieses mal auf die hauseigene RE-Engine zurück, die zuletzt in den Remakes von Resident Evil 2 und 3, sowie Resident Evil Village zum Einsatz kam. Tatsächlich ist die Engine aber im Stande mehr zu leisten als fotorealistische Looks. Monster Hunter Rise baut ebenfalls auf RE-Engine auf und zeigt eine wesentlich stilisiertere Optik.