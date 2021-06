Unsere Top-Wünsche für Street Fighter 6

The Art of Street Fighting

Fighting Games können für Einsteiger ein hartes Pflaster sein. In der Vergangenheit war es selten, dass Spiele des Genres erweiterte Mechaniken oder Strategien erklärt haben. Mittlerweile geben sich Titel mehr Mühe, Spieler in Dinge wie Mixups oder Hit Confirms einzuführen. Skullgirls, BlazBlue und Under Night In-Birth sind hier positive Beispiele. Guilty Gear XRD geht dabei einen Schritt weiter und macht aus dem Tutorial ein Mini-Game, anstatt einer Reihe langweiliger Textboxen.

