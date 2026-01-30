Faszination Super Bowl: Alles, was Du zum Spiel der Spiele wissen musst

Super Bowl LX elektrisiert die Massen – die 60. Ausgabe des größten Sport-Einzelsportevents der Welt steht an. Und DER Place to be in diesen Tagen ist das Levi's Stadium in Santa Clara, der Football-Tempel der legendären San Francisco 49ers. Wer die durchaus komplexen Regeln verinnerlicht hat, schwimmt schon wochenlang auf der Hypewelle mit. Der Rest versucht fieberhaft die Faszination Super Bowl mit 22 behelmten Hünen und einer elfminütigen (!) Netto-Spielzeit, in der wirklich der Ball bewegt wird, zu verstehen. Die Antwort bleibt für manche simpel: Der Event-Charakter! Für andere, die diese Sportart lieben, ist American Football die Meisterklasse an Energie, Taktik und Körperbeherrschung.

Als Meister des Entertainments sprechen die Amerikaner diverse Zielgruppe an. Namhafte Stars geben sich die Klicke in die Hand, um auf dieser großen Bühne mit dabei zu sein. Die offizielle Eröffnungszeremonie rockt die US-Punkrock-Band Green Day. Die US-Nationalhymne intonieren vor dem Kick-Off zur Super Bowl LX mit Charlie Puth, Brandi Carlile und Coco Jones gleich drei Musikstars. Das Musik-Highlight folgt jedoch immer in der Halbzeitpause des NFL-Finales. 2026 wird der puertoricanische Rapper Bad Bunny eine famose Halftime-Show abliefern. Lustige Clips halten den Großteil der fast 1 Milliarde TV-Zuschauer sogar in den diversen Spielunterbrechungen vom umzappen ab. Die Super Bowl ist ein Gesamtkunstwerk aus sportlichen Höchstleistungen, Entertainment und Society Event, das die ganze Welt elektrisiert!

01 Die Finalisten im Super Bowl LX

Was war das für eine verrückte NFL-Saison, was ging eigentlich in der Regular Season ab? Klar: Durch das Draft-System und den Salary Cap sorgt die Liga mit den Rahmenbedingungen dafür, dass die Teams die selben Voraussetzungen haben. Dass es nicht so ist wie im Fußball, wo sich spezielle Mannschaften mit viel Transferbudget die besten Spieler kaufen und der Trainer ein Star-Ballett aufstellen kann. Aber so ausgeglichen wie in dieser Saison, war die NFL selten zuvor. Jeder konnte jeden schlagen, auch die vermeintlichen Topfavoriten mit ihren Star-Quarterbacks wie die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes oder die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson strauchelten öfter als ihnen lieb war. Und im American Football geht es schnell – wer die Leistung nicht konstant auf höchstem Niveau abrufen kann, der landet im Jänner im Urlaub statt in den Playoffs.

New England Patriots vs. Seattle Seahawks laut das Duell in der Super Bowl LX. Wer vor der Saison auf diese Paarung gesetzt hatte, konnte sich wohl damals über eine sehr hohe Quote freuen. Aus der AFC stehen die New England Patriots dank "Vielleicht-MVP" Drake Maye und einem extrem starken Kollektiv im Endspiel. New England Patriots und Super Bowl – da war doch was. Ja, da waren sechs Stück – sechs Mal durften sich als Sieger einer Super Bowl die Vince Lombardy Trophy in die Höhe stemmen. Das kongeniale Duo Tom Brady als Quarterback und Bill Belichik als Headcoach war die letzte echte sogenannte "Dynasty" der NFL-Historie. Doch nach dieser Ära wurde es still um das Team aus Foxborough, Massachusetts. Doch mit dem Ex-Spieler, der mit New England Patriots drei Titel sammeln konnte, kehrte der Erfolg heim. Und wie: Der ehemalige Linebacker machte aus einer in der Vorsaison durchschnittlichen Defense eine schlagkräftige Truppe und verlieh der Offense um Quarterback Drake Maye die Durchschlagskraft, die es braucht, um Spiele und Titel zu gewinnen.

Apropos Ende einer Ära. Auch bei den Seattle Seahawks brauchte es einen harten Cut, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Headcoach Mike Macdonald formte eine Legion of Boom 2.0 und mit dieser extrem starken Defense heraus erlebt Quarterback Sam Darnold einen wohl nicht mehr für möglich gehaltenen Erfolgslauf, der vielleicht erst mit einem Super-Bowl-Ring am Finger endet. Was wäre das für eine Story für den Quarterback aus dem Draft 2018, der eigentlich schon abgeschrieben war und erst in dieser Saison zu den Seattle Seahawks wechselte. Er ist sicher nicht der spektakulärste Spielmacher der Liga, aber er ist ein Game Manager, der es schafft, konstant gute Leistungen zu bringen, ohne zu viele Interceptions oder Turnovers zu kreieren.

Für alle Langzeit-NFL-Fans da draußen: Ja, diese Duell kommt euch nicht nur bekannt vor, diese beiden Teams standen sich schon einmal in einer Super Bowl gegenüber – und zwar 2015. American Football Hardcore-Fans werden sich noch an das letzte Play dieses Spiels erinnern können, als die Seattle Seahawks 20 Sekunden vor Schluss nur einen Yard vor der Endzone war – und das Spiel mit einem Touchdown für sich hätte entscheiden können. Doch – warum wissen nur die Football-Götter – die Seahawks gaben den Ball nicht an Star-Runningback Marshawn Lynch, sondern versuchten per Passspielzug den notwendigen Touchdown zu erzielen. Dieser Plan missglückte gänzlich und Russell Wilson warf mit einer Interception die Chancen auf den Sieg weg.

02 Die Stars im Super Bowl LX

Gestatten, Drake "Drake Maye" Maye. Als Nummer 3-Pick im NFL Draft 2024 (als dritter Quarterback in diesem Jahr) ausgewählt, hat der heute 23-Jährige Signal Caller dem Team innerhalb kürzester Zeit seinen Stempel aufgedrückt und führte die New England Patriots in seinem zweiten Jahr nicht nur in die Playoffs, sondern sogar bis zur Super Bowl LX. Er spielte eine MVP-würdige Saison (4.394 Yards, 31 Touchdown-Pässe bei nur 8 Interceptions) und hatte in der Regular Season mit 77,1 das beste Quarterback-Rating von allen. Weitere Stars in der Offense der New England Patriots sindVeteran Wide Receiver Stefan Diggs und Tight End Hunter Henry. In der Defense sticht vor allem Cornerback Christian Gonzalez mit seinen "Lockdown-Qualitäten" aus einer starken Kollektiv heraus. Er könnte in der Super Bowl LX gegen die starke Offense der Seattle Seahawks zum X-Faktor für das Team um Headcoach Mike Vrabel werden.

Bei den Seattle Seahawks Auf der offensiven Seiten des Balls zieht Sam Darnold die Strippen. Im Vergleich zu Drake Maye (31) warf der 28-Jährige sechs Touchdown-Pässe weniger. In 14 von 17 Partien der Hauptrunde ging Seattle in dieser Saison als Sieger vom Feld. Nie in der bisherigen Geschichte der Seahawks waren es mehr. Nicht nur konnte Sam Darnold seine Quote Interceptions zu werfen – seine bislang größte Schwäche in der NFL –, nach unten korrigieren, auch hat er seinem Spiel zwischenzeitlich eine souveräne, teilweise sogar spektakuläre Komponente hinzugefügt. Außerdem verfügt er mit Jaxon Smith-Njigba, Rashid Shaheed und Routinier Cooper Kupp über drei absolute Meister ihres Fachs als Wide Receiver. Gerade Cooper Kupp wird seinen Kollegen wichtige Tipps geben, wie man eine Super Bowl gewinnt. Er hat durch den Erfolg mit den L.A. Rams 2021 bereits einen Super-Bowl-Ring an seinen Fingern. Das Prunkstück steht aber auf der anderen Seite des Balles. Diese Defense der Seahawks beendete die Saison als die beste in der Liga, was Punkte pro Spiel (17,2) und andere wichtige Statistiken angeht. Verantwortlich dafür sind Safety Nick Emmanwori, Defense Liner Leonard Williams und vor allem Cornerback und Slot-Verteidiger Devon Witherspoon, der sicherlich zu einem der wichtigsten defensive Playmaker der NFL zählt.

03 Die Super Bowl-Halbzeitshow

Lady Gaga springt aus 79 Metern Höhe vom Dach des NRG Stadiums, Prince rockt eine verregnete Halbzeitpause in Miami - und da war ja was mit Janet Jackson und Justin Timberlake? Was haben wir in der legendären Halftime Show beim Super Bowl nicht schon alles erlebt? 2026 wird Bad Bunny das Levi's Stadium aus den Fugen reißen. Der puertoricanische Rapper gilt als meistgestreamter Künstler der Welt – und dementsprechend pompös könnte seine Show werden. Aber wie immer sind Details zur Halftime-Show top secret – und Teil von vielen Spekulationen. Wen er wohl noch mit auf die Bühne nehmen wird?

Wird es die beste Halftime-Show ever? Warten wir mal ab, denn die Latte liegt sehr sehr hoch: Sicherlich die beste Halftime-Show der vergangenen Jahre war das Veteranentreffen des Westcoast-Hip Hop. Oder wie es Ikone Mary J. Blige es voller Vorfreude damals ausdrückte: „Es wird durch die Decke gehen. Es ist eine Feier davon, wie weit der R&B gekommen ist, wie weit die Musik und die Kultur gekommen sind.“

Die „Family Affair“-Interpretin stand dabei mit den aus Los Angeles stammenden Snoop Dogg , Kendrick Lamar und Dr. Dre sowie Eminem auf der Bühne, die zusammen 43 Grammys gewonnen und über ein Dutzend Nummer 1-Alben produziert haben.

04 Super Bowl-Historie: Die krassesten Endspiele

Super Bowl XXV - New York Giants vs. Buffalo Bills

Spannung bis zur letzten Sekunde - nichts wünschen sich die neutralen Football-Fan unter euch mehr. Der 20:19-Triumph der G-Men über die favorisierten Bills im Jahr 1990 blieb als der einzige Super Bowl mit nur einem Punkt Unterschied in Erinnerung.

Super Bowl XXIX - San Francisco 49ers vs. San Diego Chargers

Gleich elfmal lag der Gesamtscore bei 59 oder mehr Punkten. Absoluter Rekord: Das Touchdown-Feuerwerk, die 49ers und die Chargers (49:26) in Miami abgebrannt hatten.

Super Bowl XLVII - Baltimore Ravens vs. San Francisco 49ers

Wie ihr seht, seht ihr nichts! Ein 36-minütiger Stromausfall unterbrach 2013 ein langatmiges Finale im Superdome von New Orleans. Nach einer Gesamtspielzeit von über vier Stunden durfte Ray Lewis bei seinem Abschiedsspiel mit den Ravens (34:31) schließlich jubeln.

Super Bowl XLIX - Seattle Seahawks vs. New England Patriots

Diese Super Bowl gilt als eine der dramatischsten NFL-Endspiel aller Zeiten. Mit 24:28 gegen die New England Patriots verloren die Seattle Seahawks ganz knapp – die spielentscheidende Situation 20 Sekunden vor Schluss und 1 Yard vor der gegnerischen Endzone wird sich den Seahawks-Fans, Russell Wilson und Headcoach Pete Carrollsicherlich ewig in Erinnerung bleiben. Warum gab man nicht dem damals besten Runningback der Liga, Marshawn Lynch, der auch in jeden Spiel performte, nicht den Ball? Natürlich ist es eine Hypthese – aber in seiner bestechenden Form und mit nur wenigen Zentimeter, die sie den Ball noch zum Touchdown tragen musste, wäre es sehr wahrscheinlich ganz anders ausgegangen, hätte er den Ball in die Hand bekommen. Doch die Geschichte hatte damals kein Happy End für die Seattle Seahawks im Talon – und Tom Brady jubelte über seinen vierten Super Bowl Sieg.

Super Bowl LI - New England Patriots vs. Atlanta Falcons

Neben dem größten Comeback aller Zeiten purzelten nicht weniger als 30 (!) Final-Rekorde. Hierbei zementierte Tom Brady seinen Status als G.O.A.T. (Greatest of all Time), indem er ein völlig am Boden liegendes Patriots-Team nach einem 3:28-Rückstand erst in Overtime führte und dort den Game Winning Drive hinlegte.

Super Bowl LIII - LA Rams vs. New England Patriots

In diesem Endspiel mögen die Meinungen auseinander driften. Doch warum sollten Taktik-Nerds und diejenigen, die Football als „Rasenschach mit Kühlschränken“ ansehen, nicht auch mal auf ihre Kosten kommen dürfen? Bis Mitte des letzte Quarters stand auf beiden Seiten lediglich ein getroffenes Field Goal (3:3). Dann trug Patriots-Runningback Sony Michel das Ei zum einzigen Touchdown in die Endzone.