Super Mario 3D All-Stars: 10 Fun Facts zu den Klassikern

Eines der ältesten Gerüchte zu Super Mario 64. Angeblich soll Marios Bruder, Luigi, in dem frühen 3D-Plattformer spielbar sein. Es gibt eine vielzahl an kuriosen Methoden, die angeblich den grünen Klempner freischalten. Alle nur erfunden.

