"Bleib immer so neugierig wie als Kind und entdecke deine Talente."

Riannon Clarke: Talent ist für mich nicht nur eine Frage des Könnens, es geht nicht darum, in irgendeiner Sportart, in der Kunst oder beruflich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Talent hat ganz viel mit Liebe und Freude zu tun. Egal, um was es geht, wenn jemand etwas mit Leidenschaft und dem Streben nach dem Besser werden macht, dann hat man sein Talent gefunden. Das muss am Anfang gar nicht makellos sein, sondern Talente sind in dem, was sie machen, oft 'ansteckend'. Sie übertragen ihre Motivation und die Begeisterung für ihr Talent an andere, weil sie einfach mit ganzem Herzen für diese eine Sache brennen. So wie ich für das Rollschuhfahren.