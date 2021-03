Tao Kreibich: "Ein furchteinflößender Start, aber das gefällt mir!"

Was bedeutet die FWT für dich?

Die FWT bedeutet sehr viel für mich, da es die höchste Stufe von competetive freeriding ist und sich die besten Freerider der Welt miteinander messen. Viele sagen Freeriden ist keine competition Sache und nur shredden mit Freunden ist das wirklich Schöne, trotzdem liebe ich es mich mehrmals im Jahr so richtig zu pushen ein comp face ganz genau zu analysieren, um dann die bestmögliche Performance herauszuholen und die Zuschauer zu überraschen.

