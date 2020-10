Erste Bank Open – kann Dominic Thiem seinen Titel verteidigen?

Es wird ein wahres Tennis-Fest in der Wiener Stadthalle, wenn die Erste Bank Open ihre Pforten öffnen. Viele der besten Tennisspieler der Welt haben bereits für das ATP-500er Turnier zugesagt: Vorjahressieger Dominic Thiem (3.) führt das Feld von Daniil Medvedev (5.) und Stefanos Tsitsipas (6.) an, auch Gael Monfils (9.) und Thiems-Finalgegner 2019 Diego Schwartzmann (14.) werden bestes Tennis zeigen. Und wen hat Turnierdirektor Herwig Straka noch im Hinterkopf? Genau: Sogar Novak Djokovic, Rafael Nadal und Alexander Zverev könnten noch kurzfristig für das Traditionsturnier in Wien nennen.