Generali Open Kitzbühel 2022

Nach seinen ersten Siegen auf der ATP-Tour nach seiner langen Verletzungspause kommt Dominic Thiem mit viel Selbstvertrauen "heim" nach Kitzbühel. Dort, wo er 2019 das Turnier zum ersten Mal gewonnen hat, will er an alte Erfolge anknüpfen. Sein Turnierstart wird für viele Fans zum Highlight, denn Dominic Thiem wird am Dienstag ab 19.30 Uhr zur Night Session zum ersten Mal aufschlagen.

!