Diese Tetris-Varianten müsst ihr gespielt haben

Tetris wirkt auf den ersten Blick wie eine Spielereihe ohne viel Varianz. Das könnte aber nicht weiter von der Realität entfernt sein. Natürlich gibt es zwischen den einzelnen Release immer wieder kleine Veränderungen am Gameplay und das Handling der Spielsteine unterscheidet sich. Aber diese Feinheiten sind oft nur für Spieler:innen zu erkennen, die sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen. Spannender sind dann hingehen die Versionen von Tetris, die einen wirklich eigenen Reiz bieten. Und wir haben euch ein paar davon einmal herausgesucht!

Auch Red Bull hat eine eigene Tetris-Version veröffentlicht. In dieser messen sich am 12. Oktober auch die Finalisten in Wien! Auf unserer Event-Seite bekommt ihr alle Infos.

01 Tetris Battle Gaiden

Tetris Battle Gaiden ist ein toller Mehrspieler-Titel © Digital Eclipse

Tetris im Versus-Mode zu spielen ist ja nichts Neues. Gerade die SEGA- und Taito-Versionen des Puzzle-Spiels sind unter Competitive-Freunden sehr beliebt. Aber Tetris Battle Gaiden bringt noch eine Spur Mario Kart in den Mix mit ein. Ihr wählt vor jedem Match einen Charakter mit charmanten Anime-Design. Jeder von diesen verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, die im Laufe eines Duells aktiviert werden können. So teilt ihr euer Feld in zwei gleichgroße Stapel an den Spielfeldrändern oder versteckt das Feld des Gegners. Damit sorgt Tetris Battle Gaiden für spaßiges Chaos.

Ursprünglich ist Tetris Battle Gaiden für das Super Nintendo in Japan erschienen. Auf der Collection Tetris Forever von Digital Eclipse, ist der Titel allerdings auch enthalten und damit für moderne Plattformen verfügbar.

02 Tetris Effect

Tetris Effect bietet eine audio-visuelle Explosion © Resonair

Auf dem Papier unterscheidet sich Tetris Effect nicht groß von einer regulären Tetris-Version. Und auch wenn der Titel durch seine betörende Kombination aus audio-visuellen Impulsen auch als “normales” Videospiel schon seine Daseinsberechtigung hat, so trumpft das Game vor allem dann auf, wenn ihr es in Virtual Reality erleben könnt.

Tetris Effect ist eine Art von Spiel, bei dem man fast schon in Trance gerät. Ähnlich wie es Spiele wie Rez Infinite vollbringen. Der Mix daraus, wie euer Gameplay Bild und Ton beeinflusst, sorgt in VR für eine ganz besondere Gaming-Erfahrung.

03 Tetris: The Grand Master 4

Tetris: The Grand Master 4 ist für PC verfügbar © Arika

Während Tetris Effect schon fast eine entspannende Tetris-Variante ist, so ist Tetris: The Grand Master 4 auf der anderen Seite des Spektrums. Hierbei handelt es sich um den aktuellen Titel der TGM-Reihe, welche ihren Ursprung in den japanischen Arcades hat.

Entwickler Arika schuf hier ein Spielsystem welches nicht nur extrem fordernd, sondern auch unglaublich präzise zu kontrollieren ist. Damit bilden die Spiele aus der Grand Master-Serie eine besonders belohnende Erfahrung für alle, die sich tiefer mit den Systemen innerhalb eines Tetris-Titels auseinandersetzen wollen.

Die neueste Version, Grand Master 4, ist dieses Jahr für PC erschienen. Tetris: The Grand Master 1 und dessen Nachfolger können im Rahmen der Arcade Archives für viele moderne Systeme heruntergeladen werden. Lediglich Grand Master 3 hat es noch nicht aus den japanischen Spielhallen heraus geschafft.

04 Puyo Puyo Tetris

Alternativ spielt ihr hier auch Tetris gegen Puyo Puyo © SEGA

Wer Tetris gerne im Versus-Modus spielt, aber dabei nicht unbedingt auf das Item-Chaos von Tetris Battle Gaiden setzen möchte, der ist bei Puyo Puyo Tetris genau richtig. Die Compilation bietet natürlich vollwertige Version von sowohl Tetris, als auch dem weiteren Knobelklassiker Puyo Puyo.

Die Regeln der Tetris-Sektion des Spiels werden auch SEGA-Tetris genannt und sind bei vielen Multiplayer-Fans der präferierte Gameplay-Kern. Hier wird im Versus-Modus vor allem auf rasantes Combo-Chaining gesetzt, was einen komplett anderen Spielstil forciert, als wenn man lediglich versucht, auf Score-Maximierung zu gehen. Auf einmal werden Techniken wie die T-Spin-Factory oder 4-Wide relevant und einem wird klar: Tetris kann spielerisch so viel mehr sein, als man dachte.

05 Tetris Time Warp

Tetris Time Warp schickt euch auf eine Zeitreise © Digital Eclipse

Solltet ihr euch dafür entscheiden, für Tetris Battle Gaiden zur Tetris Forever-Collection zu greifen, dann bekommt ihr in dem - ohnehin schon hervorragenden Nostalgie-Paket - auch eine neue, einzigartige Tetris-Variante spendiert. In Tetris Time Warp arbeitet ihr euch durch die Geschichte des Puzzlers. Dabei ändert sich im Laufe einer Runde nicht nur die Optik des Spielfelds, sondern auch die Spielregeln. Während ihr in der modernen Version neben einer Steinvorschau auch die Möglichkeit habt, einen Stein in die Reserve zu legen, so müsst ihr in der Urversion von Tetris ohne irgendwelche Hilfestellung auskommen. Eine spannende, spielerische Reise durch die Geschichte von Tetris.