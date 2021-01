So gelingt der Einstieg in TFT!

und tretet in TFT gegen die besten Spieler aus Österreich an.

Am 13. Februar 2021 findet die erste Online-Ausgabe des außergewöhnlichsten Gaming-Events Österreichs statt. Das weltweit einzigartige Red Bull pLANet oneline RoundUp verspricht Spannung pur.

Am 13. Februar 2021 findet die erste Online-Ausgabe des außergewöhnlichsten Gaming-Events Österreichs statt. Das weltweit einzigartige Red Bull pLANet oneline RoundUp verspricht Spannung pur.

1. Economy