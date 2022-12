The Witcher 3 mit Next-Gen-Update: Ein Meilenstein noch besser

Eines der größten Rollenspiele der letzten Jahre war The Witcher 3: Wild Hunt. Der Titel hat es geschafft CD Projekt RED von ihrem Status der Entwickler, welche großartige PC-Games für Liebhaber entwickeln, zu erlösen und einen gewaltigen Einschlag im Mainstream zu verursachen. Mittlerweile ist das Witcher-Franchise so lebendig wie nie zuvor. Mit mehreren Spin-Offs und einer eigenen Netflix-Serie.

In der Vergangenheit hat The Witcher 3 bereits einige Erweiterungen in Form von DLC erhalten, welche von Kritikern und Spielern in höchsten Tönen gelobt wurden. Nun legt CD Projekt RED mit einem kostenlosen Next-Gen-Update nach. Das Update ist seit dem 14.12.2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar.

Eine Spielwelt, wie sonst keine

Doch was macht The Witcher 3 so besonders, dass Spieler sieben Jahre nach seinem erstmaligen Release immer noch in die Welt des Rollenspiels eintauchen wollen und nicht genug von den Abenteuern von Geralt von Rivia bekommen?

Die Spielwelt ist der große Star in The Witcher 3 © CD Projekt RED

Für viele ist es die Glaubwürdigkeit, mit der die Spielwelt realisiert wurde. Sie fühlt sich lebendig an. Eine Open World ist nur dann erlebenswert, wenn es hier auch Dinge zu entdecken gibt. Und The Witcher 3: The Wild Hunt strotzt nur vor solchen Elementen. Neben der Hauptgeschichte, welche fabelhaft erzählt und mit einer herausragenden Auswahl von Charakteren besetzt ist, bietet das Spiel ein paar der besten Nebenquests, die man in einem Videospiel erleben kann. Diese sind meistens auch nicht nur kurze Geschichten. Oft werden sie euch über mehrere Spielstunden beschäftigen. Sie zeigen euch neue Facetten der Welt, in der ihr euch bewegt, geben euch Einblick in die Menschen, die sie bevölkern. Und in manchen Fällen beeinflussen sie sogar direkt den Verlauf eurer Main-Quest.

Es ist beeindruckend, wie die Quest-Designer es geschafft haben, dass sich keine Aufgabe des Spiels wie Füllmaterial anfühlt. Jedes Szenario wird mit viel Liebe zum Detail dargestellt und respektiert dabei die Intelligenz des Spielers. Nicht jede Kleinigkeit wird euch auf die Nase gebunden. The Witcher 3 gibt einem die Möglichkeit, selbst zu verstehen, was geschieht und die eigenen Emotionen zu erkunden. Und diese Emotionen sind oft nicht von froher Natur. Die Witcher-Welt ist erwachsen und düster. Sie ist geprägt von schweren Schicksalen und traurigen Geschichten. Nicht immer leichter Tobak, aber zu jederzeit sehr gefühlvoll erzählt.

In den Sümpfen von Velen gibt es ein paar schaurig-schöne Nebenquests. © CD Projekt RED

Und wenn man es als Entwickler schafft, eine solche Welt zu erschaffen; eine Welt, die mehr ist als nur der Schauplatz einer einzigen Geschichte, so bindet man seine Spieler an mehr als nur diese eine Quest. Es entsteht das Gefühl, dass man eine Beziehung mit mehr als nur den Hauptcharakteren aufgebaut hat. Man kennt sich aus, weiß wie die Spielwelt tickt. Man fühlt sich zuhause. The Witcher 3 ist eines dieser Spiele, bei denen man den Moment fürchtet, an dem es vorbei ist.

Rückkehr nach Velen und Co.

Es ist also nicht verwunderlich, dass Spieler immer wieder einen Grund suchen, erneut die Sümpfe von Velen, die Gebirgsketten von Skellige und die Wälder von Novigrad zu durchwandern. Wie bereits erwähnt, haben CD Projekt RED in der Vergangenheit bereits großartige DLC-Erweiterungen angeboten, welche Spieler für weitere Stunden an den Titel binden konnten. Sowohl Heart of Stone als auch Blood and Wine heimsten nicht nur von Fans, sondern auch bei Kritikern einiges an Lob ein und zählen damit zu den besten Bezahl-Inhalten der aktuellen Gaming-Zeit.

Nun lockt CD Projekt RED ihre Spieler mit einem kostenlosen Update zurück in die Welt von The Witcher 3: Wild Hunt. Zwar bietet dieser Patch nicht viele neue Spielinhalte, aber der Titel wurde sowohl optisch als auch spielerisch aufpoliert. Das bedeutet nicht, dass es gar keine neuen Inhalte gibt. Tatsächlich findet ihr in Velen die neue Nebenquest “Im Schatten des Ewigen Feuers”.

Blood and Wine führt euch in neue Ländereien © CD Projekt RED

Wer aber immer noch mehr Witcher 3 in seinem Leben braucht und auf dem PC spielt, kann zusätzlich in die ausufernde Welt der Mods eintauchen. CD Projekt RED arbeitet hier oft eng mit der Community zusammen. Der Mod “Full Combat Rebalance 3” von Flash_in_the_Flesh wurde zum Beispiel als Teil der Gameplay-Optimierungen in dem aktuellen Update verbaut. In der Vergangenheit haben sie sogar Mod-Entwickler eingestellt, um bei ihnen zu arbeiten. Einer von ihnen ist der deutsche Philipp Weber. Wir hatten in der Vergangenheit die Chance mit ihm über genau dieses Thema zu sprechen .

Das bringt das kostenlose Next-Gen-Update:

PC exklusiv: PC-Spielern steht nun die Grafikeinstellung “Ultra+” zur Verfügung. Diese bohrt gleich mehrere Aspekte der Optik auf.

Konsolen exklusiv: Während auch hier die Optik im Allgemeinen verbessert wurde, stehen zudem nun zwei Grafikmodi zur Auswahl. Der Raytracing-Modus steht lediglich der PlayStation 5 und Xbox Series X zur Verfügung. Hier läuft der Titel mit dynamischer Auflösungsskalierung in 30 FPS. Zusätzlich bekommen diese Konsolen und die Xbox Series S noch den Performance Modus. Dieser bietet 60 FPS mit dynamischer Auflösungsskalierung. PS5-Spieler freuen sich zudem über Funktionen, welche die haptischen Trigger des Gamepads nutzen.

Raytracing: Der Titel unterstützt nun Raytracing. Standardmäßig bekommt ihr Screen Space Ambient Occlusion. Auf PCs (sollte eure Hardware es mitmachen) ist es zudem möglich, weitere Raytracing-Optionen zu aktivieren.

Bessere Charakter-Darstellung: Einige Charaktere wurden aufpoliert. Ihre Texturen wurden auf 4K aufgebohrt, ihre Schatten verbessert und sogar Clipping-Fehler in Zwischensequenzen ausgemerzt.

Hübschere Umgebung: Sowohl Gewässer als auch Vegetation wurden optisch aufbereitet. Es gibt nun einen Wetterzustand, der zwar bewölkt ist, aber keinen Regen bringt. Zusätzlich wurde die Darstellung des Himmels allgemein verbessert.

Mehr Content: Basierend auf der Netflix-Adaption von The Witcher ist eine neue Nebenquest in Velen verfügbar. Zusätzlich könnt ihr das Aussehen für Rittersporn und ein alternatives, nilfgaardisches Rüstungsset in den Optionen aktivieren.

Quality of Life: An mehreren Stellen wurden Änderungen verbaut, welche euer Spielerlebnis insgesamt runder gestalten. Darunter ein angepasstes System von Wirken von Zaubern, Schriftgröße kann nun mit mehr Möglichkeiten angepasst werden oder Pflanzen können leichter im Vorbeigehen geerntet werden.

Kostenlose Belohnungen: Meldet ihr euch im Spiel mit einem Account an, bekommt ihr die folgenden, kostenlosen Gegenstände: Schwerter der Neunschwänzigen Füchsin, Rüstung des weißen Tiger aus dem Westen, Dol-Blathanna-Rüstungsset, Quent-Karte “Roach”.

Cross-Save: Neue Speicherstände werden in der Cloud abgelegt. Damit ist es nun möglich, das Spiel Plattformübergreifend zu spielen.

Das Pferd streicheln: Es ist nun möglich, euer Pferd Roach zu streicheln.