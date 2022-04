The Witcher 4 - Das wissen wir bereits über das Rollenspiel

Seit dem kam das Witcher-Universum, welches seinen Ursprung in einer polnischen Romanreihe hatte immer mehr im Mainstream an. Zuletzt konnte eine Netflix-Adaption der Abenteuer von Geralt von Rivia massig neue Fans für den Hexer gewinnen.

Also ist es nicht verwunderlich, dass das Verlangen nach einem neuen Spiel der Witcher-Serie sehr groß ist. Der Release von Wild Hunt war 2015. Zwar war Entwickler CD Projekt Red seid dem nicht untätig und hat sich in der Zwischenzeit auch anderen Titeln zugewandt, aber die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Witcher-Saga stand dennoch bei vielen Gamern ganz oben auf der Wunschliste.

Noch ist nicht ganz klar, was die Zukunft bringt. Wir wissen aber, dass ein einem neuen Spiel in der Witcher-Welt gearbeitet wird. Die Hinweise dazu, was uns erwartet sind noch rar. Aber wir haben hier alle Infos gesammelt, die sich aktuell zu dem Projekt finden lassen.

