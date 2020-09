Start me up: 8 Ideen für eine bessere Zukunft

1. Shark-Bike: Vom Regen auf das Dreirad

Diese Geschichte beginnt mit einem Anruf mitten in der Nacht. Eine Freundin braucht jemanden zum Reden. Der Oberösterreicher Paul Japek, heute 37, lebt damals in Dänemark, und er zögert nicht, der jungen Dame beizustehen. Er steigt also auf sein Bike, um loszuradeln, wird aber von einem Regenguss überrascht und kommt klitschnass an. „Sie hat gemeint, ich sollte mein T-Shirt ausziehen“, erinnert sich Paul, „der Rest der Geschichte bleibt privat.“

Diese Geschichte beginnt mit einem Anruf mitten in der Nacht. Eine Freundin braucht jemanden zum Reden. Der Oberösterreicher Paul Japek, heute 37, lebt damals in Dänemark, und er zögert nicht, der jungen Dame beizustehen. Er steigt also auf sein Bike, um loszuradeln, wird aber von einem Regenguss überrascht und kommt klitschnass an. „Sie hat gemeint, ich sollte mein T-Shirt ausziehen“, erinnert sich Paul, „der Rest der Geschichte bleibt privat.“

Diese Geschichte beginnt mit einem Anruf mitten in der Nacht. Eine Freundin braucht jemanden zum Reden. Der Oberösterreicher Paul Japek, heute 37, lebt damals in Dänemark, und er zögert nicht, der jungen Dame beizustehen. Er steigt also auf sein Bike, um loszuradeln, wird aber von einem Regenguss überrascht und kommt klitschnass an. „Sie hat gemeint, ich sollte mein T-Shirt ausziehen“, erinnert sich Paul, „der Rest der Geschichte bleibt privat.“

Kein Geheimnis bleibt, dass diese nasse Nacht Paul auf die Idee für sein Shark-Bike bringt: „Ich habe mich gefragt, warum es kein Rad gibt, das überdacht ist und vielleicht auch noch einen Elektroantrieb hat.“ Die Antwort gibt Paul selbst – er entwickelt sein Shark-Bike: ein Dreirad mit einem Leichtbau-Stahlrahmen und einer futuristischen Abdeckung aus Kunststoff und Plexiglas für die Fenster. Warum ein Dreirad? „Weil man sich damit besser in die Kurven legen kann – das Fahren soll auch Spaß machen.“ Aktueller Stand: Paul arbeitet in der elterlichen Garage in March trenk an seinem Prototyp und verhandelt mit einem Business Angel aus London über eine Finanzierung.

Kein Geheimnis bleibt, dass diese nasse Nacht Paul auf die Idee für sein Shark-Bike bringt: „Ich habe mich gefragt, warum es kein Rad gibt, das überdacht ist und vielleicht auch noch einen Elektroantrieb hat.“ Die Antwort gibt Paul selbst – er entwickelt sein Shark-Bike: ein Dreirad mit einem Leichtbau-Stahlrahmen und einer futuristischen Abdeckung aus Kunststoff und Plexiglas für die Fenster. Warum ein Dreirad? „Weil man sich damit besser in die Kurven legen kann – das Fahren soll auch Spaß machen.“ Aktueller Stand: Paul arbeitet in der elterlichen Garage in March trenk an seinem Prototyp und verhandelt mit einem Business Angel aus London über eine Finanzierung.

Kein Geheimnis bleibt, dass diese nasse Nacht Paul auf die Idee für sein Shark-Bike bringt: „Ich habe mich gefragt, warum es kein Rad gibt, das überdacht ist und vielleicht auch noch einen Elektroantrieb hat.“ Die Antwort gibt Paul selbst – er entwickelt sein Shark-Bike: ein Dreirad mit einem Leichtbau-Stahlrahmen und einer futuristischen Abdeckung aus Kunststoff und Plexiglas für die Fenster. Warum ein Dreirad? „Weil man sich damit besser in die Kurven legen kann – das Fahren soll auch Spaß machen.“ Aktueller Stand: Paul arbeitet in der elterlichen Garage in March trenk an seinem Prototyp und verhandelt mit einem Business Angel aus London über eine Finanzierung.

2. Lightmatters: Schnellmessung für Partikel