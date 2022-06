Alex Kristan: Mein Boxenstopp in der Kindheit

Heinz Prüller würde sagen: „Sie erinnern sich sicher ...“ Und ja, ich erinnere mich, dass meine erste Wahrnehmung in Sachen Formel 1 ein schwarz-goldenes Rennauto war, das ich anlässlich meines sechsten Geburtstages bekommen hatte: den Lotus von Mario Andretti der damaligen Saison 1978.

