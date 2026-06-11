Nationalteam-Torhüter Alexander Schlager im Interview

Es gibt österreichische Fußballer-Karrieren, die verlaufen linear: Man spielt in den Jugendteams eines Vereins, schafft irgendwann den Sprung in die erste Mannschaft und wechselt bei guter Leistung ins ­Ausland. Und dann gibt es den Weg von Alexander Schlager. Der heute Dreißigjährige wurde in der Red Bull Akademie ausgebildet, gab aber nach Leihen in Grödig und Leipzig sowie Stationen beim Wiener Klub FAC und dem LASK erst 2023 sein Debüt in Salzburg. Hinter ihm liegen Momente des Zweifelns nach einem Kreuzbandriss, vor ihm die Erfüllung seines WM-Traums. Denn manchmal funktioniert Fußball am besten, wenn man nicht an Fußball denkt.