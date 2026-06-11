Nationalteam-Torhüter Alexander Schlager im Interview

Wer nur auf deine letzten Jahre blickt, sieht eine klassische Erfolgsstory. Dabei hätte 2016 alles anders kommen können. In einem Interview hast du erwähnt, dass du sogar schon Stellenanzeigen durchgeschaut hast. Warum bist du beim Beruf Fußballprofi geblieben?
Ich sehe mich gar nicht so sehr als Fußballprofi oder als Torhüter, sondern vielmehr als Athlet, als Sportler. Ich liebe es, zu trainieren. Ich liebe es, an meinem Körper zu arbeiten. Diese Liebe zum Training hat mich über alle schwierigen Situationen getragen. Das war ein Schlüssel, dranzubleiben, als ich begriffen habe, dass ich es nur für mich mache.
Aber du spielst auch für ein Team.
Schon. Aber ob ich spiele oder nicht, entscheidet am Ende immer der Trainer. Mir wurde klar: Wenn ich mich auf das vor meiner Brust konzentriere und einfach ich bin, passiert der Rest von allein. Man kann nichts erzwingen, sondern muss im Hier und Jetzt bleiben. Nicht so sehr ans Ziel denken, sondern die Reise genießen.
Das Gefühl im Stadion ist unglaublich. Da weißt du schnell, wofür du den ganzen Aufwand betreibst.
Das erinnert schon an Stoizismus: Selbstbeherrschung. Sein Los in der Welt akzeptieren.
Ich verbringe viel Zeit damit, zu reflektieren, was ich habe und was ich alles machen kann. Dabei hilft es mir, mich zu erinnern, wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte keine schlechte Kindheit, aber wir waren vier Geschwister. Meine Eltern sind gefühlt den ganzen Tag und die ganze Nacht arbeiten gegangen, nur damit für uns alles passt. Deshalb bin ich mir bewusst, dass mein Leben nicht normal ist. Ich liebe den Fußball und bin einfach dankbar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und diese Einstellung bewahre ich mir auch in Phasen, in denen es mal nicht passt.
Kritiker könnten in diesen Worten mangelnden Ehrgeiz erkennen.
Ich bin sehr ehrgeizig und war bis vor einigen Jahren sogar überehrgeizig.
Was ist Überehrgeiz?
Wenn du dir selbst zu viel Druck auflegst. Immer noch mehr machen willst, obwohl du im Training bereits am körperlichen und mentalen Maximum agierst. Dabei führt das zum genauen Gegenteil. Du verkrampfst und kannst dich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Ich will nicht sagen, dass mir das heute immer perfekt gelingt, aber ich habe gelernt, mein Ego zu kontrollieren.
Wie?
Oliver Glasner, mein Trainer beim LASK, hat ein Zitat gebraucht, das ich nie vergessen werde: „Wenn es dir nicht gut geht, musst du es dir gut gehen lassen.“ Nach diesem Prinzip arbeite ich. Wenn ich mit meinen Leistungen unzufrieden bin und krampfhaft nach Lösungen zu suchen beginne, nehme ich mir die Zeit und tu mir etwas Gutes.
Zum Beispiel?
Ich gehe mit der Family einen Burger essen, trink mal ein Bier zum Abendessen oder spiele eine Runde Golf. Egal was, es darf nur nichts mit dem Thema an sich zu tun haben.
Unter Oliver Glasner warst du auch ein Jahr lang Ersatz, hast nur ein Bundesliga-Spiel gemacht. Wie hast du da Fokus und Freude bewahrt?
Indem ich begriffen habe, dass ich diesen Job nur für ein paar Jahre ausüben kann und die Zeit besser genieße – gemeinsam mit meinen Teamkollegen. Denn das ist das Schöne am Fußball: Ich teile die Kabine mit 25 anderen. Und dort verspüre ich mindestens einmal am Tag dieses besondere Gefühl, warum ich das alles mache. Um das Besondere an dem Sport zu erleben. Um gemeinsam etwas zu erreichen. Ganz egal, ob ich spiele oder nicht.
Also kein Ellbogen-Ausfahren? Keine Genugtuung, wenn du spielst?
Überhaupt nicht. Ich muss niemandem etwas beweisen, außer mir selbst. Fußball löst etwas in dir aus: Da ist Anspannung, Selbstzweifel, ein Gefühl der Unbesiegbarkeit, dann wieder ein Rückschlag, der dich zurück auf den Boden holt. Dieses Match mit mir selbst führe ich jeden Tag. Und das liebe ich. Der Druck, den du dabei verspürst, kommt eigentlich nur von dir, nicht von der Mannschaft, nicht vom Trainer. Du stellst Ansprüche, weil du weißt, was du kannst, weil du dich weiterentwickeln willst. Du kämpfst ständig mit dir selbst.
Ich zweifle oder bin angespannt: Jeden Tag führe ich ein Match mit mir selbst. Und ich liebe es.
Und gar nicht so sehr um den einen Platz im Tor. Siehst du dich als Nummer 1 im ÖFB-Team?
Ich glaube, ich habe eine gute WM-Quali gespielt. Auch in Situationen, wo schon ordentlich Dampf im Kessel war. Aber mir ist klar, dass der Kampf um den Platz im Tor sehr eng ist. Für mich ist es so oder so jedes Mal eine Ehre, beim Nationalteam dabei sein zu dürfen.
Weil du auch weißt, wie es ist, zuschauen zu müssen. Wie frustrierend war deine Knieverletzung vor der EM 2024?
Es ist schon zach, wenn dir das weggenommen wird, worauf du dich so lange vorbereitet hast. Vor allem im Fußball, wo der Zeitraum eben begrenzt ist. Dann habe ich mich gefragt: Wie machen das Leichtathleten, die sich vier Jahre auf Olympia vorbereiten? Wie geht es jemandem, der sich zwei Tage vor den Spielen verletzt? Durch diese Gedanken und die Beschäftigung mit dem Thema habe ich mich selbst aus dem Loch rausgeholt.
Wo hast du Antworten auf deine Fragen bekommen?
Im Athlete Performance Center von Red Bull während der Reha. Dort triffst du auf Sportler und Trainer aus anderen Sportarten, die neue Blickwinkel aufzeigen. Da gibt es kein „Ach, du Armer!“. Da heißt es: Die Situation ist so, die lässt sich nicht ändern, verschwenden wir keine Gedanken mehr daran! Also bin ich raus aus der reinen Fußballathletik, habe mich mit anderen unterhalten und neue Trainingsmethoden ausprobiert.
Mit Erfolg. In der WM-Quali warst du in den entscheidenden Spielen nicht nur fit, sondern auch gesetzt.
Das Gefühl, ein Länderspiel zu spielen, ist unglaublich. Umso mehr nach all dem, was passiert ist. Da weißt du, wofür du den ganzen Aufwand, die ganze körperliche und mentale Arbeit in Kauf nimmst.
Einen mentalen Push gab es auch von Ralf Rangnick, der euch Spielern einen Glücksbringer in Form eines kleinen WM-Pokals geschenkt hat.
Das war richtig cool. Den hat jeder immer dabei. Ich trage meinen am Toilettetascherl, so sehe ich ihn jeden Tag. Manchmal hast du nicht gut geschlafen oder bist erschöpft. Dann schwingt dir der Pokal entgegen, und das macht etwas mit dir.