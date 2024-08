Alinghi Red Bull Racing: Neue Horizonte

Februar 2003 im Hauraki Gulf vor der Küste Neuseelands. Team New Zealand (TNZ) ist der Titelverteidiger im 31. America’s Cup, dem Wettbewerb, der seit mehr als 150 Jahren den Maßstab im Hoch­geschwindigkeits-Yachtsegeln setzt. Die eigenwilligen Regeln verpflichten den Titelverteidiger, den Wettbewerb auszurichten – eine Tradition, die den neuseeländischen Champions einen erheblichen Vorteil im Duell gegen ihre Heraus­forderer verschafft, den Außenseiter Alinghi aus dem Binnenland Schweiz.

Das BoatOne von Alinghi Red Bull Racing vor der Küste von Barcelona. © Konstantin Reyer

Im Wettkampf überschlagen sich die Ereignisse: Das Boot von TNZ läuft in der ersten Runde nach technischen Problemen mit Wasser voll. Raue See, einmal zu viel Wind, dann gar keiner; neun Tage lang liegen die Boote vertäut im ­Hafen, warten auf ein Wetterfenster. Als sich dieses öffnet, bricht der Mast der Kiwis – und: Die Schweizer holen sich den Sieg. Erstmals gewinnt ein Binnenland – und erstmals ein Team bei seinem ­Debüt. Arnaud Psarofaghis erinnert sich gut daran. Er war damals 14 Jahre alt und lebte 200 Meter vom Genfersee entfernt. An dessen Ufer liegt auch die ­Société Nautique de Genève, der Yachtclub, unter dessen Flagge Alinghi 2003 antrat. Die Schweiz mag keinen Meereszugang haben, aber sie hat viele Seen – was wiederum auch Vorteile bringe, wie ­Psaro­faghis sagt. „Im Vergleich zum Meer ist ein See ruhig. Man kann daher extremere Boote entwickeln.“ Er war dabei, als das Team die legendäre Auld-Mug-Trophäe in die Schweiz brachte, einer von über 40.000 Menschen, um die Rückkehr ihrer Helden zu feiern. „An diesem Tag begann mein Traum, eines ­Tages Teil dieses Teams zu sein.“ 2016 war es dann so weit. Er war auf Kurs, aber der des Teams hatte sich geändert.

Neuer Kurs

2007 verteidigte Alinghi seinen Titel erneut gegen TNZ. Doch 2010 verloren sie gegen das Oracle Team USA; ein umstrittener Kampf, der sowohl auf dem Wasser als auch – wegen Streitigkeiten über die ­Regeln – vor Gericht ausgetragen wurde. Nach den negativen Erfahrungen zog sich Alinghi aus dem Wettbewerb zurück. Elf Jahre später, 2021, kündigte Alinghi die Rückkehr zum Wettbewerb an. Gründer Ernesto Bertarelli versprach „etwas völlig Neues“: ein Joint Venture mit Red Bull zur Bildung eines neuen Teams, das sowohl auf die F1 als auch auf die Segel-­Expertise zurückgreift – Alinghi Red Bull Racing.

Als Pokalgewinner 2021 durfte TNZ den nächsten Austragungsort wählen und traf die ungewöhnliche Entscheidung, den Heimvorteil aufzugeben. Diesen Oktober wird vor der Küste Barcelonas gesegelt. Die Stadt blickt bereits auf eine große Segelvergangenheit zurück. Und im Hafen Port Vell, wo es ohnehin vor Bootshallen wimmelt, kamen 2023 noch ein paar mehr dazu, die Basen der Teams, die um den 37. America’s Cup kämpfen.

Arnaud Psarofaghis, einer der Segler, vor der Abfahrt in Barcelonas Hafen. © Konstantin Reyer

Die Base von Alinghi Red Bull Racing sticht mit ­ihrem rot-blauen Design hervor – F1-Fans kennen es. Davor steht aufgebockt das Boot in der Alinghi Red Bull Racing-Lackierung; eine AC75 – die Klasse der 20,5 Meter langen Einrumpfboote, mit der alle teilnehmenden Teams segeln werden. Das ist BoatZero – eines der Boote aus dem letzten Wettbewerb, von den Schweizern als Trainingsboot von TNZ angekauft. Es hat nun diesen Zweck erfüllt – das Team hat ein verbessertes Boot, das BoatOne, entwickelt. „BoatOne im Vergleich zum BoatZero – das ist wie Tag und Nacht“, sagt Silvio Arrivabene, Co-General-Manager für Design- und Segeloperationen des Teams. „Der Rumpf, die Foils, das Ruder, alles – Tag und Nacht.“

Der italienische Segler und Marinearchitekt war schon Teil der Alinghi-Konstruktionsmannschaft für das Rennen 2010. Er wechselte anschließend zu American Magic – dem Team des New York Yacht Clubs, dem ältesten Syndikat des Sports – und arbeitete an deren Boot für das Rennen 2021. Noch vor dem Ende des Wettbewerbs erhielt Arrivabene einen Anruf von Bertarelli. „Ernesto wollte unbedingt ­zurückkehren und fragte, ob ich interessiert sei“, ­erinnert er sich. „Es brauchte nicht viel, um mich zu überzeugen. Dieser eine Anruf reichte.“ Dass ­Arri­vabene zuvor dem Team angehört hatte, sprach für ihn. Doch noch entscheidender war seine Er­fahrung beim America’s Cup 2021. Denn in der Zwischenzeit hatte sich eine technologische Revolution im Sport vollzogen.

Silvio Arrivabene ist Schiff­­bauingenieur und Co-General-Manager des Teams © Konstantin Reyer

Hydrofoiling – der Gebrauch flügelartiger Struk­turen, um ein Fahrzeug aus dem Wasser zu heben – gibt es schon länger: im Freizeitsport. Der Ansatz war im Kiteboarding beliebt, er wurde für eine Klasse von kleineren Segelbooten übernommen, etwa die Motte, eine Einhandsegelboot-Klasse. Aber es war TNZ, ­damals Herausforderer des Titelverteidigers Oracle Team USA, die sich entschieden, diese Technologie bei größeren Booten anzuwenden, speziell jenen ­Katamaranen, die sie im nächsten America’s Cup ­einsetzen würden. „Bis 2013 waren America’s-Cup-­Boote ans Wasser gebunden“, sagt Arrivabene. „Jetzt braucht man weder Kiel noch Ballast, es gibt kein Krängen mehr (Anm.: Schräglage des Boots). Die ­Segel sind Flügel. Und erst die Geschwindigkeit!“ Was ­Arrivabene beschreibt, ist ein Wechsel von der Hydrodynamik – der Physik der Bewegung durch Flüssig­keiten – zur Aerodynamik, dem Reisen durch die Luft.

Elementarer Wechsel

Milton Keynes ist nicht so glamourös wie Barcelona. Manche sagen der britischen Stadt, bekannt für ihre Kreisverkehre (126 an der Zahl), sogar nach, dass sie ein wenig langweilig sei. Aber Aufregung ist ­subjektiv, und der Name der Stadt lässt die Herzen von ­F1-Fans höherschlagen: Sie ist die Heimat von Red Bull Racing. Gleich vis-à-vis befindet sich Red Bull ­Advanced Technologies (RBAT). Dort liegt das ­technische Wissen, das nach sieben F1-Siegen und sechs siegreichen Konstrukteurs-Weltmeisterschaften in andere Projekte übertragen wird: von ­einem mit Wasserstoff betriebenen Auto für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bis hin zu einer BMX-Bowl, die leicht genug ist, um sie an einen Heißluftballon zu hängen. Und seit 2021 auch in Boote, die fliegen können. RBAT-Technikdirektor Rob Gray zögerte nicht. „Ihr seid die Experten für Boote, wir haben die Technologie – wie können wir helfen?“

Per Kran wird das BoatOne vor jedem Training vom Dock ins Wasser gehoben. © Konstantin Reyer

Hier treffen nun also Hydro- und Aerodynamik aufeinander. Die Materialwissenschaft im Bau der Boote sei jener in der F1 sehr ähnlich, sagt Adolfo Carrau, Designkoordinator von Alinghi Red Bull ­Racing. „Wir verwenden Karbonfasern und Titan, müssen aber streng mit dem Gewicht haushalten.“ Die Problemstellung, einfach erklärt: „Wenn eine ­Abteilung sagt, sie brauche drei Kilo Zusatzgewicht, frage ich: Wie viel Bootsgeschwindigkeit gibst du mir dafür?“ Am offensichtlichsten sei es beim Rumpf. „Er berührt vor dem Abheben sowohl Wasser als auch Luft“, erklärt Carrau. „Es ist verlockend, eine hundert­prozentig aerodynamische Form zu ­bauen, aber wenn sie im Wasser – besonders in Barce­lona, wo es große Wellen gibt – zu viel Widerstand hat, wird sie nicht abheben.“

Boote erheben sich aus dem Wasser. Die Segel sind Flügel.

Bei ebensolchen Fragen kommt das Wissen von RBAT zum Einsatz. „Aerodynamiker machen Dinge kleiner, dünner“, sagt Ed Collings, Leiter der Verbundwerkstoffe und Strukturanalyse bei RBAT. „Schwerere Materialien mit einem dünneren Querschnitt, zum Beispiel im Ruder, reduzieren den Widerstand. Wenn es dir gelingt, dieses Gewicht weiter zu reduzieren, kannst du mehr Kontrollsysteme mitführen – was zu einer besseren Performance führt.“

Designkoordinator Carrau war früher Segler, was ihm in seinem aktuellen Job einen großen Vorteil verschafft. Denn in den kleinen Designabteilungen der America’s-Teams muss man alle Details verstehen. Ein F1-Team hingegen arbeitet mit Hunderten von ­Designern. „Sie verbringen ihre gesamte Karriere ­damit, eine einzelne Komponente zu entwickeln, wie den Frontflügel oder die Aufhängung.“

Vor Abfahrt werden die Technik und alle Kommu­nikationssysteme geprüft. © Konstantin Reyer

Wir sind die Holzfäller, ihr seid die Uhrmacher.

Eine solche Komponente auf der AC75 ist die Vorrichtung zum Bewegen des Großsegels. Als Yacht sind ihre Segel der Motor, der Wind der Treibstoff, aber die Hydraulik, die zum Trimmen der Segel verwendet wird, wird von Menschenkraft angetrieben. Bisher geschah dies über Handwinden. 2024 wird es über Beine geschehen – vier Crewmitglieder, bekannt als Cyclors, treten auf an Deck montierten Fahr­rädern. „Jede Reibungsreduzierung spart Energie, die anderswo verwendet werden kann“, erklärt ­Collings. „Also haben wir die gesamte Traveller-­Konstruktion von Grund auf neu entworfen.“

Arrivabene erinnert sich an den Beginn der Zusammenarbeit mit Rob: „Wir sind die Holzfäller, ihr seid die Uhrmacher“, sagte er damals mit Blick auf die gewünschte Mikro-Optimierung der Boote. „Wenn man an einem Auto arbeitet, hat man kleine Werkzeuge, in unserem Bootsschuppen braucht man große Werkzeuge, man macht Staub und Lärm. ­Segeln ist grob.“

In der Segelwerkstatt der Base ist die riesige Näh­maschine im Boden. © Konstantin Reyer

Hightech im Einsatz

Holzfäller-Ästhetik kommt einem nicht in den Sinn, wenn man die Alinghi Red Bull Racing Base betritt. Die Gästelounge mit Blick auf das Wasser wird vom örtlichen Michelin-Sterne-Koch Romain Fornell betreut. Weiter hinten befindet sich ein 250 Quadratmeter großes Fitnessstudio. Am Dock gibt es drei Hangars, The Red Bulletin bekommt einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Der erste Hangar ist das ­Segelloft, wo ein Segelmacher eine überdimensio­nale Nähmaschine, die in den Boden eingelassen ist, bedient. Der Boden dient zum Auslegen der riesigen Stoffbahnen – ein Karbonfaser-Verbundwerkstoff, der bei voller Geschwindigkeit bis zu 15 Tonnen Druck standhalten muss. Ähnlich wie die Reifen in der F1 verlieren die Segel mit zunehmendem Verschleiß an Effizienz, und jedes Team darf während des gesamten Wettbewerbs nur sechs Hauptsegel verwenden.

Durch eine Tür geht es in die Takelage-Werkstatt, wo sich auch der Mast der AC75 befindet. Der letzte Hangar ist der größte von allen – die Bootshalle. Das Tor steht offen, aber das BoatOne ist abgedeckt. Viele Bereiche der Basis sind nicht für die Augen ­Unbefugter gedacht, aber was man nirgendwo finden wird, sind ein Windkanal oder ein Wellenbecken –den Regeln folgend wird das Boot nur auf See ge­testet, begleitet von Aufklärungsfotografen, die alles ­dokumentieren. Das Testen ist eine aufwendige Angelegenheit.

Anders als in der F1, wo ein Auto während einer Saison weiterentwickelt werden kann, wird das ­BoatOne erst zwei Monate vor dem Cup bei der ­letzten Vorregatta etwas Rennluft schnuppern. Das Team trainiere zwischenzeitlich mit einem Simulator, mit einer Kopie des Bootes, wie Joseph Ozanne, der Simulatorleiter, erklärt. Wer sich das ähnlich einem F1-Simulator vorstellt – ein bewegliches Chassis mit einem Bildschirm –, wird von Ozanne korrigiert. „In der F1 hat man einen Fahrer, der seinen Kopf kaum bewegen muss, weil er Spiegel hat. Auf einem Rennboot können sie sich keinen Bildschirm teilen, weil die Jungs auf der einen Seite des Boots die auf der anderen nicht sehen können.“ Mixed Reality war die Lösung. „VR, aber man kann seine Hände sehen.“

Die Spitzengeschwindigkeit des neuen BoatOne? 50 Knoten – rund 90 km/h. © Konstantin Reyer

Während die Cyclors im Fitnessstudio trainieren, verbringen die vier Mitglieder der taktischen Crew – zwei Steuermänner, der Flugkontrolleur (der die Foils bedient) und der Segeltrimmer – bis zu fünf Stunden pro Tag im Simulator. Anfangs ging es darum, zu lernen, wie das Boot funktioniert. Die Besatzungen müssen aus dem Land sein, das sie vertreten, und da das Schweizer Team neu ist, hatte keiner zuvor eine AC75 gesteuert. „Im ersten Jahr haben sie die Welt virtuell zweimal umrundet“, sagt Ozanne. Jetzt konzentrieren sie sich auf einen anderen Aspekt. „Rennfahren. Sie entwickeln ein ganzes Playbook in der virtuellen Welt, bevor sie real auf einen Gegner treffen.“

Der Simulator war auch für die Entwicklung des BoatOne entscheidend. „Wir setzen nichts ein, ohne es im Simulator getestet zu haben“, sagt Ozanne. Als die Yacht fertig war, wurden ihre Designer zu Leistungsanalysten, die die AC75 beobachteten und diese Daten zurück in den Simulator einfließen ließen. ­Beschleunigt wird dieser Prozess durch KI. „Wenn ich abends gehe, kann ich einen Knopf drücken, und bis zum Morgen habe ich Stunden von Simulationen.“ Es gehe darum, die Lücke zwischen Design, Optimierung und der realen Welt zu verringern. Denn am Ende ist es ein Segelteam, das aufs Wasser rausgeht.

Volle Kraft voraus

Es ist neun Uhr morgens, und viele Mitglieder des Schweizer Teams sind schon seit dem Morgengrauen am Dock. Das BoatOne wird zu Wasser gelassen, und es wird sichtbar, wie sehr es sich vom Vorgänger, dem BoatZero, unterscheidet. Das Deck und die Seiten wurden neu gestaltet. Am auffälligsten ist, dass die Heckwände entfernt wurden, um ein geschwungenes Heck freizulegen. Es sieht mehr aus wie das Batmobil als wie ein Boot.

Der 26,5 Meter hohe Mast wird mit einem Kran angehoben und auf dem Deck montiert. Das Auf­klärungsteam macht Fotos, Datenanalysten arbeiten auf ihren Laptops im Beiboot, ein weiteres Boot ist mit Bojen beladen, die als Kursmarkierungen dienen. „Es gibt immer Leute, die aufpassen, was auf der AC75 passiert, und zwischen den Sessions an Bord gehen, um zu prüfen, ob alles funktioniert“, sagt ­Barnabé Delarze, einer der Cyclors und ehemaliger olympischer Ruderer. Einige der Cyclors kommen vom Radsport, die meisten aber sind Ruderer und kommen aus einem Sport, der zu 60 Prozent aus Bein­arbeit besteht. „Wir setzen die Segel nicht im Hafen“, erklärt Delarze. „Wir werden aufs Meer hinaus­geschleppt, weil es bei Wind ziemlich schnell ziemlich gefährlich werden kann.“

Sidefacts 8 Die Anzahl der Crew-Mitglieder: vier Cyclors, zwei Steuermänner, je ein Trimmer und ein Flugkontrolleur. 20,5 Meter misst das Boot.

Das leistungsstärkste Begleitboot hat 1800 PS. „Das ist nötig, um der AC75 zu folgen, die bis zu 50 Knoten (92 km/h) erreicht“, sagt Delarze. Die ­Segel werden angebracht, Logiksystem, Elektronik, Hydraulik kontrolliert. Die Cyclors testen ihre Ausrüstung in den Cockpits, die taktische Crew kommt mit Helmen und wasserdichter Kommunikations­ausrüstung. Psarofaghis ist einer von ihnen. Er hat seinen Kindheitstraum verwirklicht, er ist Teil des Teams. Aber für den 35-jährigen Steuermann gibt es noch viel zu tun.

In ihren ersten beiden Vorregatten letztes Jahr im nahegelegenen Vilanova i la Geltrú und dann in ­Jeddah wurden sie Fünfter bzw. Dritter. „Beim ersten Rennen hast du keine Erwartungen; beim zweiten weißt du, wo du sein willst“, sagt er. Aber sie wüssten, woran sie arbeiten müssen. Die Erfahrung von der A40, auf der sie segelten, ließe sich nicht so leicht auf die AC75 übertragen. Deswegen möchte er die drei- bis vierjährige Pause zwischen den Cups auf zwei Jahre reduzieren, um öfter mit dem großen Boot zu segeln. „Man hat all diese enorme Dynamik, dann totale Stille. Das ist frustrierend. Deshalb wollen wir gewinnen und das ändern.“

Wir setzen nichts ein, ohne es zuvor im Simulator getestet zu haben. Simulatorleiter Joseph Ozanne

Es ist eine Sache, zu wissen, wie eine AC75 funk­tioniert, eine andere, es zu sehen: Nichts außer dem Ruder und einem der Foils berührt das Wasser. Während es wendet, bleibt das Boot aufrecht. Es ist sur­real. Arrivabene hat sich daran gewöhnt: Aufrechtes Boot, Flügel, die sich auf und ab bewegen. „Wir können uns nicht vorstellen, zum traditionellen Segeln zurückzukehren.“

Gibt es etwas Traditionelleres als einen Segelwettbewerb, der seit 173 Jahren läuft? Und doch hat auch immer das Streben nach Fortschritt den America’s Cup geprägt. Das passt ins Konzept von Arrivabene. „Alinghi Red Bull Racing ist neu, unser Team ist jung, die Segler waren noch nie im Cup. Die anderen Teams dachten wahrscheinlich: ‚Diese Jungs haben viel aufzuholen‘“, sagt Arrivabene. „Sollte es da einen Rückstand gegeben haben, dann haben wir ihn aufgeholt. Mindestens aufgeholt.“

Die Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series startete am 29. August. Der 37. America’s Cup beginnt am 12. Oktober. alinghiredbullracing.com