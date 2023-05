Bereits jetzt powert hei­misches Know-how die elektro­mobile Wende: Die Batterietechnologie von Kreisel Electric treibt John-Deere-Trak­toren an, Magna baut in der Steier­mark den elektrischen SUV „Fisker Ocean“, und Infine­on entwickelt hierzulande Chips für die E-Autos der Zukunft. Bis 2030 sollen in Österreich 7300 neue Arbeitsplätze in der Auto­mobilbranche entstehen.