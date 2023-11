An diesem Trio führt diesen Winter kein Weg vorbei

Diese drei jungen Sportler könnten unterschiedlicher nicht sein. Das liegt nicht nur an den Wintersport-Disziplinen, in denen sie antreten: Anna Gandler beweist im Biathlon, dass sie nicht nur schnell langlaufen kann, sondern auch unter Hochdruck ins Schwarze trifft. ÖSV-Adler Daniel Tschofenig tangiert beim Skispringen die Grenzen der Physik. Und Skibergsteiger Paul Verbnjak stapft mit eisernem Willen die steilsten Schneehänge hinauf. Grundverschiedene Sportarten. Grundverschiedene Persönlichkeiten sowieso – vom sturen Freigeist Anna über den ruhigen Realisten Daniel bis hin zum Ehrgeizler mit ausgeprägter Lebenslust Paul ist alles dabei.

Aber was das Trio neben einem Faible für virale TikTok-Videos eint: Ihre Namen wird man sich auf jeden Fall merken müssen. Denn nur unter den weltbesten Zehn zu bleiben, reicht ihnen nicht, alle drei wollen einmal die Weltspitze anführen – und alle, die sich ein bisschen im Sport auskennen, attestieren ihnen, dass sie das Zeug dazu haben. Was treibt die drei Neuen an, die allesamt Juniorenweltmeister waren, manche sogar mehrfach? Was machen sie anders? Und worauf müssen sie verzichten, um zu gewinnen – oder müssen sie das überhaupt?

01 Königin der Löwen: Biathlon-Weltcup-Hoffnung Anna Gandler

Freigeist: Anna Gandler verließ freiwillig das Sport­gymnasium. © Oliver Jiszda

Wohnort: Innsbruck

Instagram: @anna_gandler

Beste Platzierungen bisher: Jugend-Weltmeisterin (2020), 7. Platz beim Massenstart im Weltcup-Finale (2023)

Eine meiner größten Schnaps­ideen war: Skirennläufer Aksel Lund Svindal für die Sporthilfe-Gala auf Norwegisch anzusprechen. Meine Schwester, die Norwegisch kann, hat versucht, mir einen Satz beizubringen – aber natürlich habe ich am Ende kompletten Blödsinn geredet.

Mein unwichtigstes Talent ist: jede Zahl durch drei zu dividieren. Das fing in der Schule an und war früher ziemlich ausgeprägt.

Ich habe zu viele: Fotos ab­gespeichert. Aktuell etwa 25.000.

Ich habe zwei linke Hände: beim Zeichnen.

Der meistgespielte Song auf meiner Playlist: Ich höre quasi nonstop Musik, aber aktuell wahrscheinlich „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba und „Keep It Low“ von Martis.

Manchmal wundere ich mich: warum es so viel Negativität und Hass auf der Welt gibt. Das bringt niemandem was.

Sprinten. Stöcke ablegen. Position einnehmen. Das Gewehr laden. Zielen. Treffen. Und wieder sprinten. Biathlon kommt mitunter ei­nem Nervenkrimi gleich – denn man kämpft nicht nur gegen die Zeit und den Wind im Nacken, sondern auch gegen den eigenen Atem. Immerhin ist das Ziel auf der Scheibe derart winzig, dass oft nur Luftanhalten die nötige Präzi­sion ermöglicht. In solchen Momenten kann man schon mal Nervenflattern kriegen – Anna Gandler weiß das nur zu gut. „Eine der größten Hürden im Profisport war für mich die Nervosität vor Wettkämpfen.“ Meditation, Atemübungen, Jonglieren – seit die 22-jährige Tirolerin beschlossen hat, sich von ihrem Lampenfieber nicht alles gefallen zu lassen, hat sie die Sache mittlerweile gut im Griff. „Ich stelle mir mein Energie-Level wie ein Kuchendiagramm vor. Jede Art von Angst entzieht diesem Kuchen Energie, alles Positive gibt ihm Energie. Das heißt: Nervös zu werden, ist okay. Aber ich muss es wieder mit etwas anderem auffüllen.“

Was ihr auch hilft: Wenn Ende November das Rittern um einen Platz im Weltcup beginnt, spult sie vor den Rennen die Wortfolge „Hakuna Matata“ wie ein Mantra ab. Die Suaheli-Redensart steht übersetzt für „Es gibt keine Probleme“ und wurde durch das singende Warzenschwein aus dem Disney-Streifen „König der Löwen“ bekannt. Anna hat die zwei Wörter quasi direkt an der Quelle, auf ihren Reisen durch Kenia, aufgeschnappt. „Ein Freund der Familie hat dort ein Haus. Ich habe mich auch in Tansania für ein Sozialprojekt engagiert und gesehen: Allen Schwierigkeiten, die die Menschen in diesem Teil Afrikas haben, zum Trotz gehen sie mit einem Lächeln durchs Leben, überall auf der Straße hört man ‚Hakuna Matata‘. Beim Rennstart versuche ich zu verinnerlichen, dass es – im großen Ganzen betrachtet – wichtigere Sachen als eine gute Platzierung oder diesen Sport gibt.“

Hakuna Matata“, lautet Annas Mantra, „es gibt keine Probleme.“ Und wenn, sind sie lösbar.

Nicht nur wegen solcher Aussagen wird man mit Anna Gandler schnell warm – obwohl sie sich selbst als „Sturkopf“ und „Perfektionistin“ beschreiben würde. Wobei, Freigeist trifft’s wahrscheinlich eher. Denn ihr Werdegang zeigt: Vorgefertigte Wege lehnt Anna ab, sie zieht ihr eigenes Ding durch. Die Warnungen der Eltern, doch nicht Profisportlerin zu werden, hat sie in den Wind geschlagen. Ihr Vater Markus Gandler, selbst Ex-Langläufer und Olympia-Zweiter, kennt den ganzen Zirkus und meinte: „Überleg dir gut, ob du dir das wirklich antun willst.“

Die Rückschläge. Das Wiederaufstehen. Anna wollte alles davon. „Es stand auch Geigenspielerin als Beruf zur Debatte, aber in der Musik musste ich mich immer zum Üben zwingen. Beim Sport ist das nie der Fall.“ Ihren Kopf setzte sie auch bei der Ausbildung durch: Anna verließ das Sportgymnasium Stams – die Kaderschmiede hat bereits mehr als zwanzig Olympiasieger hervorgebracht – und meldete sich stattdessen an einer Abendschule an. „Ich war schon früh selbständig. Im Sportgymnasium ist der Tag komplett durchgeplant. Das wollte ich mit achtzehn nicht mehr, und dank der Maturaschule konnte ich mir mein Leben und das Training wieder frei einteilen.“ Der Erfolg gibt ihr recht. Beim Weltcup-Finale in Oslo erreichte Gandler trotz dreier Schießfehler in der vergangenen Saison Platz 7. In der Gesamtwertung schloss sie als Nummer 32 ab. Nicht schlecht – für den Anfang.

Biathlon-Weltcup – Anna beim 7,5-Kilometer-Sprint in Nové Mesto, März 2023. © Getty Images

Anna Gandler atmet den Biathlon: Der Vater, der Ex-Profi, fungiert mittlerweile als ihr Trainer. Die Mutter arbeitet im Skiverband und steht ihr als Managerin zur Seite. Schwester Lara ist Masseurin und hilft, wenn’s zwackt. Und auch Annas Freund, der Franzose Émi­lien Claude, 24, ist Weltcup-Biathlet, im Sommer wird oft gemeinsam trainiert. Spürt sie Erfolgsdruck? „Schon. Aber Leistung ist nur eine Sache. Vergangenes Jahr hatte ich oft mit Verkühlungen zu kämpfen, und das hat verdeutlicht: Als Ausdauersportler reicht ein Schnupfen, und du wirst um Wochen zurückgeworfen. Also geht’s genauso darum, gesund zu bleiben.“

Ob sie manchmal mit ihrem Vater aneinanderkracht, weil er als alter Hase den Biathlon anders sieht als sie? „Nein, nie. Aber der Biathlon, wie er ihn als Profi erlebt hat, war schon anders. Heute ist alles schneller. Beim Schießen hatte man vor ein paar Jahren noch 40 Sekunden Zeit. Heute sind es etwa 20. Und natürlich spielt Social Media eine große Rolle, für Sponsoren und die Außenwelt.“ Mit Hatern, die als „Couch-Trainer“ auftreten, muss sie sich auf ihrem Account immer wieder herumschlagen. „Da wird zum Beispiel kommentiert, dass ich erst mal Leistung bringen soll, bevor ich was posten darf. Aber mittlerweile prallt das zum Glück an mir ab.“ Hakuna Matata. Es gibt keine Probleme. Zumindest keine, die sich nicht lösen lassen.

02 Lockerer Perfektionist: Skispringer-Ass Daniel Tschofenig

Daniel baute schon als Kind lieber Schanzen als Pisten runterzubrettern. © Oliver Jiszda

Wohnort: Innsbruck und Hohenthurn, Kärnten

Instagram: @tschofenig_airlines

Beste Platzierungen bisher: vierfacher Junioren-Weltmeister (2021, 2022), WM-Bronze im Team (2023), Bestweite: 236,5 Meter

Eine meiner größten Schnaps­ideen war: eine Holzhack-Wette mit meinem Bruder. Ich war vier Jahre alt, er sieben. Und, eh klar habe ich mir direkt beim ersten Scheit in den Finger gehackt – und der Bruder hat die Wette gewonnen.

Ich habe zu viel: Geduld.

Ich sage oft: „Eh wurscht“, auch wenn jemand wiederholt Schwach­sinn baut.

­Man kriegt mich immer mit: Brot (lacht). Egal was drauf ist – Salami, Käse –, da kann ich selten nein sagen.

Mein unwichtigstes Talent ist: mit drei Bällen zu jonglieren – was kurioserweise für das Skispringen von Vorteil ist.

Binge-Watching-Alarm bei: der Serie „How I Met Your ­Mother“. Da kann ich quasi schon mitsprechen.

Meine letzte Halloween-Ver­kleidung war: ein Zombie. ­Meine Mutter hat mir auf die Schnelle was rausgelegt, weil ich unterwegs war (lacht).

Das Unkontrollierbare kontrollieren: Wind, Wetter, Schnee. Oder anders gesagt: Wer sich fürs Skispringen entscheidet, der sollte auch die passende Persönlichkeit dafür mitbringen. „Perfektionistischer Buddha“ wäre zum Beispiel wünschens­wert. „Den Perfektionisten bringe ich auf jeden Fall mit“, sagt Daniel Tschofenig, 21 und eines der größten Talente der ÖSV-Adler, und lacht. Die Präzision und die Tüfteleien, ob man zwei Zentimeter höher oder tiefer vom Balken in die Hocke geht, weil das zu komplett verschiedenen Sprüngen führen kann – das findet der gebürtige Kärntner hochgradig spannend. Und die nötige Gelassenheit für die unkontrollierbaren Faktoren, die einem den Fünf-Sekunden-Flug vermasseln können? „Die habe ich mir erarbeitet“, sagt er. Und, nicht ohne Stolz: „Ich kann mittlerweile auch in schwierigen Zeiten objektiv bleiben. Ich schau mir die Situation und meine Sprünge immer mit einer gewissen Distanz an. Und, was ich ebenfalls gelernt habe: Beim Skispringen muss man sich immer kleine Ziele setzen und diese auch feiern – alles andere ist zermürbend.“

Man merkt schnell, dass der Kärntner, der schon früher beim Skifahren immer Schanzen baute, zielstrebig auf seine großen Chancen hinarbeitete: Immerhin wurde er gleich viermal Junioren-Weltmeister. Dazu: Platz drei im Weltcup auf der Großen Olympiaschanze in Lake Placid. Bronzemedaille im Team bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften im slowenischen Planica. Zweimal Gold bei den Europaspielen im Sommer. Und eine Bestweite von 236,5 Metern auf Schnee.

Beim Skispringen muss man sich immer kleine Ziele setzen, und die dann auch feiern – alles andere ist zermürbend.

Was jetzt kommen soll?„Ich will unter die Top sechs im Gesamtweltcup.“ Kurze Pause. Nachsatz: „Oder Top drei. Letzteres mag euphorisch gedacht sein, aber wenn alles passt und meine Leistung konstant bleibt, ist es nicht unrealistisch.“ Die Gabe, objektiv zu bleiben, da ist sie wieder.

Was Daniel, der zwischen Hohenthurn in Kärnten (wo seine Familie lebt) und Innsbruck in Tirol (wo er eine Wohnung hat und trainiert) pendelt, zusätzlich anstachelt: Seine Freundin – die 19-jährige Kanadierin Alexan­dria Loutitt – ist ebenfalls Skispringerin. Großschanzen-Weltmeisterin, um genau zu sein, und die erste Frau, die für Kanada WM-Gold im Skispringen geholt hat. Loutitt trainiert großteils in Slowenien, die beiden sind seit Juni 2021 ein Paar, das einzig bekannte im Skispringer-Zirkus. Vor allem aber sind sie einander die größten Fans. Wobei Daniel zugeben muss, „dass man es nicht auf sich sitzen lassen will, wenn man sieht: Hey, sie ist gerade richtig gut geflogen. Da muss man schon sich auch pushen.“ Skisprung-Fans wieder­um pushen, mehr Bilder von beiden privat zu sehen. „Social Media ist als Sprachrohr cool, weil man seine eigene Meinung kundtun kann. Ich habe definitiv mehr Spaß daran, Content zu machen, als früher. Aber extrem Privates würde ich nicht posten.“

Daniel Anfang Oktober beim FIS Grand Prix Skispringen in Hinzenbach, OÖ. © Getty Images

Follower dürfen aber daran teilhaben, dass er die Golf-Platzreife bestanden hat. Warum gerade Golf? „Weil’s eine der wenigen Sportarten ist, die ich als Ausgleich machen kann. Skispringen ist ein Schnellkraft-Sport, das heißt, alles, was extrem auf Ausdauer geht, ist für uns kontraproduktiv. Wenn Freunde eine Radeltour machen, muss ich meistens absagen. Mein Körper ist diese Bewegung nicht gewohnt, und dann könnte ich meine nächsten Trainings vergessen.“

Diese Disziplin ist für ihn auch einer der Unterschiede zu den sogenannten guten alten Zeiten im Skispringen. „Das werden vielleicht manche von damals nicht gerne hören, aber der Sport ist fordernder geworden. Die Zeitpläne sind extrem eng gestrickt. Es gibt mehr Wettkämpfe und weniger Phasen der Regeneration – du kannst dir nicht mehr erlauben, einmal ordentlich auszugehen oder dreimal in der Woche Burger zu essen.“ Nicht, dass er sich leidtun würde. Es ist eine Feststellung, ganz objektiv. Und die wirft die Frage auf: Was bringt ihn, den ruhigen, überlegten Typen, eigentlich auf die Palme? „Wenn ich lange aufs Essen im Restaurant warten muss oder es einfach nicht gut ist, werde ich zur Diva. Auch wenn Zeitpläne über den Haufen geworfen werden – ich sag zwar nix, aber es ärgert mich immer.“ Darf man dann im Gegenzug annehmen, dass er selbst stets pünktlich aufkreuzt und in der Küche auf Haubenniveau performt? Lautes Lachen. „Nein, leider nicht. Ich komme oft zu spät, und kochen kann ich auch nicht sonderlich gut.“ Na bitte. Realismus mit Humor. Im Flug-Business eine gute Kombi.

03 Tiefgängig & hochbegabt: Skibergsteiger Paul Verbnjak

Schon mit zwölf Jahren war Paul Vernjak schneller am Gipfel als der Vater. © Oliver Jiszda

Wohnort: Klagenfurt

Instagram: @paulverbnjak

Beste Platzierungen bisher: doppelter Junioren-Weltmeister (2021), WM-Bronze der U23 im Vertical (2023)

Eine meiner größten Schnaps­ideen war: die Everesting Challenge – 8848 Höhenmeter per Rad oder laufend, aufwärts! – in unter sieben Stunden zu versuchen. Bei 7000 Höhenmetern wusste ich nicht mehr, wo ich bin oder wie ich heiße.

Ich habe zu viel: Ehrgeiz.

Ich bin völlig unbrauchbar bei: Fußball.

Man kriegt mich immer mit: Eiscreme.

Mein unwichtigstes Talent ist: mit der Hand unter der Achsel furzen zu können

Der meistgespielte Song meiner Playlist: „Highway to Hell“

Mit einem Siebenjährigen auf einen Berg zu gehen – nur mit Tourenskiern, ohne Schlepp- oder Sessellift – geht gern so aus, dass am Ende einer laut wird oder heult. Entweder schmeißt der Erwachsene die Nerven weg, oder das Kind lässt irgendwann seiner Erschöpfung freien Lauf. Nicht so bei Paul Verbnjak. Der wollte nach seiner ersten Tour mit dem Vater sofort mehr. „Beim Liftfahren war mir als Kind eh immer kalt und fad. Und mir war’s auch wichtig, schneller als der Papa zu sein.“ Hier sei erwähnt, dass der Vater – Heinz Verbnjak – nicht irgendjemand ist, sondern einstiger Wettkampf-Skibergsteiger im österreichischen Nationalkader. Und dass Sohn Paul sein Vorhaben schnell umsetzte: Mit zwölf überholte er Heinz tatsächlich zum ersten Mal.

Zweifacher Junioren-Weltmeister 2021. Ein Jahr später Sieg im U23-Gesamtweltcup. Dann erstes Elite-Podium, ein dritter Rang im Weltcup der Herren. Paul Verbnjak, 21 – aktuell Sportsoldat beim Bundesheer –, legt ein ordentliches Tempo vor. Sein Ziel: den Gesamtweltcup gewinnen, sich auf Olympia 2026 fokussieren. An Biss fehlt’s nicht. Immerhin sagt der Kärntner Sachen wie „Ich bin süchtig danach, zu leiden“. Süchtig deshalb, weil die Tortur auf den Gipfel ihm auch diesen Rausch an Glückshormonen und „richtig geiles“ Freeriden bringt. Bei Letzteren kann man ihn mitunter aus voller Kehle singen hören, irgendeinen Ohrwurm, der vorher im Radio gespielt wurde. „Bei Rennen leidet eigentlich jeder. Aber es ist schön, zu wissen, dass du am Ende vielleicht derjenige bist, der am meisten und am längsten leiden kann – und als Erster ins Ziel kommt.“

Wenn Papa zwei Stunden sagte, trainierte ich vier – voll im Übertraining.

100 Prozent Ehrgeiz. Das würde Paul jeder attestieren. Aber wenn man ihn selbst fragt, was ihn am besten beschreibt, sagt er: „Meine Lockerheit, ich hab nie einen Tunnelblick gekriegt.“ Das liege vor allem daran, dass er nie nur eine Sache gemacht habe. Triathlon war in der Jugend sein zweiter Leistungssport. Und vor kurzem hat der Kärntner – so ganz nebenbei – den Kitzbüheler Radmarathon 2023 gewonnen, eine Strecke, die über 216 Kilometer und 4600 Höhenmeter führt.

Privat wiederum interessiert ihn das DJing: „Ich habe früher gerne Remixes gemacht.“ Aber genauso könnte er sich vorstellen, irgendwann noch mal Zahnarzt oder Hubschrauberpilot zu werden. „Ich schätze, ich habe ein breites Inter­essenfeld“, sagt er, als ihm klar wird, was er da gerade alles in einem Atemzug genannt hat. Dabei hat er schon immer eine Art Doppelleben geführt hat. „Ich bin nie auf ein Sportgymnasium gegangen.“ Mit Klassenkameraden, die nichts mit Leistungssport zu tun haben, lässt sich alles erleben, was man als Jugendlicher so erlebt. Aber das Ganze hatte auch seinen Preis. „Ich bin mehrmals die Woche um drei Uhr früh aufgestanden, um die erste Trainingseinheit zu absolvieren – und danach ging’s zum Unterricht. Freiwillig, keiner hat mich gezwungen.“

Paul beim Finale des Weltcups im Skibergsteigen in Madonna di Campiglio. © Getty Images

Den Spaß am Sport hat er trotzdem nicht verloren. Das ist auch sein persönliches Ziel – dass ihm Skibergsteigen auch weiterhin Freude macht. Damit der Spaß bleibt – und auch die Nervosität sich in Grenzen hält, die ihm bei Wettkämpfen oft einen Strich durch die Rechnung machte –, hat Paul sich von der Sportpsychologie folgende Taktik abgeschaut: „Nervös wird man dann, wenn das Hirn nix zu tun hat. Man macht sich Gedanken über die Gegner, darüber, was alles schiefgehen könnte. Der Trick ist also, das Hirn vor Rennen so zu beschäftigten, dass es keine Zeit zum Grübeln hat. Ich mache das, indem ich alles aus der Vogelperspektive betrachte. Wo stehen die Zuschauer? Was steht rechts, links und neben mir?“

Immer an seiner Seite, damals wie heute: Vater Heinz. Die beiden haben es auch als Trainer-Sportler-Pärchen versucht. „Aber wenn der Papa sagte: ‚Trainiere zwei Stunden!‘, hab ich vier Stunden trainiert, weil ich dachte, er meint’s zu gut mir. Das endete in einem derartigen Übertraining, dass ich nicht mal mehr richtig Stiegen steigen konnte.“ Seit sechs Jahren trainiert ihn nun Matthias Gumpenberger – der Vater hilft aber weiterhin bei allen Rennen, bereitet etwa die Felle vor. Und wenn heute noch einer beim Bergaufmarsch heult, dann nur aus Freude – über einen weiteren Sieg.