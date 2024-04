Forscherin der Hoffnung

Die Freude ist groß, als Atenas Familie 1994 in den Norden des Irans reist. Eine Woche Urlaub am Kaspischen Meer. Tanten, Onkel, Cousins, alle sind dabei. Sie sind gerade erst angekommen. Die Luft riecht nach Sommer und Unbeschwertheit. Atena, ihr kleiner Bruder und ihre Cousins spielen am Strand. Sie bauen Sandburgen. Nebenan wird der Strand vergrößert und dafür Sand aufgeschüttet. Ein Lastwagen bringt die nächste Fuhre Sand – nur dieses Mal ist er zu nah an den Kindern. Dann geht alles ganz schnell: Der Fahrer legt den Rückwärtsgang ein, fährt nach hinten und übersieht dabei Atenas Bruder. Er überrollt den zweijährigen Buben.

„Es war schrecklich. Diese Bilder haben sich in mein Gedächtnis gebrannt“, sagt Atena, während sich ihre Augen mit Tränen füllen. „Mein Bruder war nach dem Unfall bei Bewusstsein und hat mich angesehen.“ In der Kleinstadt gibt es keinen Kranken­wagen, keine Sanitäter. Atena läuft, so schnell sie kann. Sie holt ihre Mutter. Ein Taxi bringt die drei in die Hauptstadt Teheran. Der Körper ihres kleinen Bruders liegt in ihren Armen, er ist nur in ein Handtuch gewickelt. Atena: „Er verlor viel Blut. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat.“

Im Krankenhaus weigern sich die Ärzte, den Buben zu operieren. Sie raten Atenas Mutter, nach Hause zu gehen, denn „es lohne sich nicht, das Kind am Leben zu halten“, erzählt Atena und schüttelt den Kopf. Auch nach fast 30 Jahren kann sie das Verhalten der Ärzte nicht fassen: „Meine Mutter hatte als Hebamme zum Glück medizinische Grundkenntnisse, sie konnte meinen Bruder irgendwie stabilisieren. Aber die Knochen seiner Hüfte und seiner Beine waren zerschmettert – genauso wie seine Wirbelsäule. Er musste operiert werden.“

In ihrer Forschungsarbeit setzt Atena Zahedi auf Stammzellen. © Privat

In ihrer Verzweiflung reist die Mutter mit ihrem Sohn nach England und hofft dort auf Hilfe. Dann wird auch in London die Behandlung eingestellt. Der letzte Ausweg sind die USA, wo bereits ein Onkel der Familie lebt. Also wenden sie sich dorthin – und kehren ihrem Leben im Iran für immer den Rücken.

Odyssee der Operationen

Bei der Ankunft in Kalifornien wird Atenas Bruder sofort in ein Krankenhaus gebracht: „Er hatte unzählige Operationen an seiner Wirbelsäule, an den Hüften und Beinen. Es war eine Tortur für ihn, aber er war tapfer.“ Die Zahedis kommen im Ronald-McDonald-Kinderhaus unter, einer Einrichtung für Familien von jungen Patienten. Dort bleiben sie lange Zeit.

Atena beginnt ihr Studium in den USA. Ein Kurs in Neurowissenschaften ändert ihr Leben.

Lange und hartnäckig bleiben auch die Vorwürfe, die Atena sich macht: „Es hat Jahre der Therapie gebraucht, um zu verstehen, dass auch ich damals noch ein Kind war. Als große Schwester habe ich mir Vorwürfe gemacht und mir für alles die Schuld gegeben.“ Die Iranerin, die beim Unfall erst zehn Jahre alt war, habe viele Nächte schlaflos verbracht, in denen sie sich wünschte, mit ihrem Bruder tauschen zu können, um nur das Leid von ihm zu nehmen.

Eine wegweisende Begegnung

Sie ist oft an seiner Seite am Krankenbett. Sein Zustand verbessert sich nur langsam. Jahrelang trifft Atena auf so viele Ärzte. Aber sie alle betreiben nur Schadensbegrenzung. Vom Wieder-gehen-Können ist nie die Rede. Da ist keine Hoffnung – bis sie das Ganze, als sie achtzehn geworden ist, selbst in die Hand nimmt. Im ersten Uni-Jahr besucht Atena einen Kurs in Neurowissenschaften. Sie hört von einer vielversprechenden Forschungskonferenz und bemüht sich, dort hinfahren zu dürfen. Auf der Konferenz erfährt sie das erste Mal etwas über Stammzellen – und deren Potenzial zur Behandlung von Krankheiten. Das inspiriert Atena, ihr Doktoratsstudium in Neurowissenschaften und Stammzellforschung fortzusetzen.

Mentorin Aileen Anderson und Atena (M.) bei einer Wings for Life Lab Tour. © Wings for Life

Während ihres Studiums besucht sie eine weitere Konferenz. Dort lernt sie Aileen Anderson kennen, eine anerkannte Spezialistin für Stammzell- und Rückenmarksforschung. „Als ich ihren Vortrag hörte, dachte ich: Das ist es, was ich machen muss“, sagt Atena. „Ich wusste es sofort. Für mich klang es wie ein Wunder.“ Sie führt ein langes Gespräch mit Anderson und erzählt ihre Geschichte. Atena beweist sich, bekommt ein Stipendium, und die beiden beschließen zusammenzuarbeiten. Heute, viele Jahre später, ist Atena an der University of California in Irvine fest angestellt. Sie forscht gemeinsam mit Aileen Anderson an Stammzelltherapien für Rückenmarksverletzungen – für eine Heilung von Querschnittslähmung.

Zwischen Stolz und Hoffnung

„Mein Bruder ist heute sehr stolz auf mich. Und ich bin auch sehr stolz auf ihn. Er ist ein wunderbarer Mensch.“ Atenas Bruder lebt heute in Chicago und arbeitet für eine Organisation, die behinderte Menschen unterstützt. Er sitzt querschnittsgelähmt im Rollstuhl, führt ein selbständiges Leben – aber kämpft bis heute mit den Folgen seines Unfalls.

Auf die Frage, was sich Atena für ihn wünscht, antwortet sie: „Dass er nie die Hoffnung verliert. Auch wenn ich nicht weiß, wann es eine Heilung gibt, weiß ich, dass Forschung wichtig ist. Und solange Hoffnung da ist und die Menschen nicht aufgeben, ist alles möglich.“