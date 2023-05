Balcosy: Kleine Wohnung, freche Klappe

Im Lockdown saß ich in der Kurzarbeit in meiner schönen Altbauwohnung in Linz und merkte, dass ich frische Luft brauchte. Kurzerhand habe ich mir meinen eigenen Mini-Balkon aus Holzplatten gebastelt, und dabei kam mir die Idee, dass das auch für andere Menschen interessant sein könnte“, erzählt Florian Holzmayer (kein Künstlername!) von seiner ersten Eingebung.

