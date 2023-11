Dein Balkonien als Energiekraftwerk

Bei Balkonkraftwerken handelt es sich um kleinere Photovoltaikanlagen, die auf dem Balkon oder an der Fassade von Gebäuden installiert werden können. Im Vergleich zu klassischen Solaranlagen sind sie günstiger und schnell zu installieren. Alles, was dann noch wichtig ist: Sonnenschein. Hier sind 4 Gründe, warum sich ein Balkonkraftwerk lohnt:

Wer sich für ein Balkonkraftwerk entscheidet, kann langfristig Kosten einsparen – und das bis zu 400 Euro pro Jahr. Der erzeugte Strom fließt direkt in deinen Haushalt. Die Installation des Kraftwerks ist obendrein einfach und günstig. Hinzu kommt, dass der Energiespender platzsparend ist und auch an Wänden, Fassaden oder Zäunen montiert werden kann.

Durch den modularen Aufbau eines Balkonkraftwerks kannst du deine Anlage, je nach Bedarf, erweitern – also mehrere Balkonkraftwerke miteinander verbinden. So kannst du die Kapazitäten an deinen eigenen Energiebedarf angleichen.

