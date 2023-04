Burgenland-Trails: Jenseits von eben

Auf mehr als 40 Kilo­meter Länge erstreckt sich zwischen Lockenhaus und Rechnitz am Geschriebenstein – mit 884 Metern die höchste Er­hebung des Burgenlandes – ein pittoreskes Mountainbike-Areal: die Burgenland-Trails. Enorme Weitblicke, feine Lines, angepasst an die natürliche Topographie, spektakuläre Hohlwege und Canyons, aber auch der eine oder andere Jump – die Burgenland-Trails sind ein Paradies für Mountainbiker, E-Mountain­biker, Enduro-Shredder, Downhiller, Familien und Naturgenießer abseits des Mainstream-Bike-Tourismus.

Auf mehr als 40 Kilo­meter Länge erstreckt sich zwischen Lockenhaus und Rechnitz am Geschriebenstein – mit 884 Metern die höchste Er­hebung des Burgenlandes – ein pittoreskes Mountainbike-Areal: die Burgenland-Trails. Enorme Weitblicke, feine Lines, angepasst an die natürliche Topographie, spektakuläre Hohlwege und Canyons, aber auch der eine oder andere Jump – die Burgenland-Trails sind ein Paradies für Mountainbiker, E-Mountain­biker, Enduro-Shredder, Downhiller, Familien und Naturgenießer abseits des Mainstream-Bike-Tourismus.

Auf mehr als 40 Kilo­meter Länge erstreckt sich zwischen Lockenhaus und Rechnitz am Geschriebenstein – mit 884 Metern die höchste Er­hebung des Burgenlandes – ein pittoreskes Mountainbike-Areal: die Burgenland-Trails. Enorme Weitblicke, feine Lines, angepasst an die natürliche Topographie, spektakuläre Hohlwege und Canyons, aber auch der eine oder andere Jump – die Burgenland-Trails sind ein Paradies für Mountainbiker, E-Mountain­biker, Enduro-Shredder, Downhiller, Familien und Naturgenießer abseits des Mainstream-Bike-Tourismus.

„Warum gerade im Osten?“, mag sich der alpenorientierte Biker fragen. Aufgrund der 300 pannonischen Sonnentage können die Trails ganzjährig befahren werden. Es gibt auch Trail-Varianten, die ein sicheres Umfahren der schwierigen Stellen ermöglichen. Bei der Umsetzung wurde auf eine minimalinvasive Bauweise gesetzt, die Trails fügen sich also harmonisch in die natürliche Landschaft ein.

„Warum gerade im Osten?“, mag sich der alpenorientierte Biker fragen. Aufgrund der 300 pannonischen Sonnentage können die Trails ganzjährig befahren werden. Es gibt auch Trail-Varianten, die ein sicheres Umfahren der schwierigen Stellen ermöglichen. Bei der Umsetzung wurde auf eine minimalinvasive Bauweise gesetzt, die Trails fügen sich also harmonisch in die natürliche Landschaft ein.

„Warum gerade im Osten?“, mag sich der alpenorientierte Biker fragen. Aufgrund der 300 pannonischen Sonnentage können die Trails ganzjährig befahren werden. Es gibt auch Trail-Varianten, die ein sicheres Umfahren der schwierigen Stellen ermöglichen. Bei der Umsetzung wurde auf eine minimalinvasive Bauweise gesetzt, die Trails fügen sich also harmonisch in die natürliche Landschaft ein.

Fahrspaß bietet der Rechnitz Trail auf einem Rollercoaster über Hohlwege auf den Spuren alter Fuhrwerke. Für Wagemutige gibt es zusätzliche Varianten und Jump­lines. Der untere Teil bietet einen Gap, der das nötige Adrenalin für die folgende Highspeedpassage bringt. ­Geübtere ­Biker werden am anspruchsvollen Rechnitz Trail nicht w. o. geben, aber dafür Glückshormone ausschütten. Als Abschluss lockt ein Sprung in den Badesee.

Fahrspaß bietet der Rechnitz Trail auf einem Rollercoaster über Hohlwege auf den Spuren alter Fuhrwerke. Für Wagemutige gibt es zusätzliche Varianten und Jump­lines. Der untere Teil bietet einen Gap, der das nötige Adrenalin für die folgende Highspeedpassage bringt. ­Geübtere ­Biker werden am anspruchsvollen Rechnitz Trail nicht w. o. geben, aber dafür Glückshormone ausschütten. Als Abschluss lockt ein Sprung in den Badesee.

Fahrspaß bietet der Rechnitz Trail auf einem Rollercoaster über Hohlwege auf den Spuren alter Fuhrwerke. Für Wagemutige gibt es zusätzliche Varianten und Jump­lines. Der untere Teil bietet einen Gap, der das nötige Adrenalin für die folgende Highspeedpassage bringt. ­Geübtere ­Biker werden am anspruchsvollen Rechnitz Trail nicht w. o. geben, aber dafür Glückshormone ausschütten. Als Abschluss lockt ein Sprung in den Badesee.

Der längste Trail bietet auch Einsteigern flowigen Fahrspaß über 8,6 Kilometer ins wildromantische Lockenhaus. Für Abwechslung sorgen mehrere Varianten im Bereich der Kalköfen und am Schlusshang zum Teich. Sonst gibt es noch einen steilen Drop über eine Felsstufe, und es wartet ein etwas größerer Sprung am Ende. Die Varianten reichen von blau über rot bis zu schwarzer Kennzeichnung. Unbedingt beim „Eismacher“ auf Eis oder Kaffee einkehren.

Der längste Trail bietet auch Einsteigern flowigen Fahrspaß über 8,6 Kilometer ins wildromantische Lockenhaus. Für Abwechslung sorgen mehrere Varianten im Bereich der Kalköfen und am Schlusshang zum Teich. Sonst gibt es noch einen steilen Drop über eine Felsstufe, und es wartet ein etwas größerer Sprung am Ende. Die Varianten reichen von blau über rot bis zu schwarzer Kennzeichnung. Unbedingt beim „Eismacher“ auf Eis oder Kaffee einkehren.

Der längste Trail bietet auch Einsteigern flowigen Fahrspaß über 8,6 Kilometer ins wildromantische Lockenhaus. Für Abwechslung sorgen mehrere Varianten im Bereich der Kalköfen und am Schlusshang zum Teich. Sonst gibt es noch einen steilen Drop über eine Felsstufe, und es wartet ein etwas größerer Sprung am Ende. Die Varianten reichen von blau über rot bis zu schwarzer Kennzeichnung. Unbedingt beim „Eismacher“ auf Eis oder Kaffee einkehren.