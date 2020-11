Schlammschlacht gefällig? 7 Gründe, die Trails auch im Spätherbst zu rocken

Hartgesottene Enduristen wissen es längst: Biken ist immer eine gute Sache! Egal, ob Regen oder Schnee, Nässe oder Sonnenschein: Jeder Tag ohne Trailflow ist ein verlorener Tag! Wer gut ausgerüstet ist, hat absolut keinen Grund, sein E-Enduro schon im Herbst in den Winterschlaf zu schicken.

Hier sind sieben Gründe, um auch in der kalten Jahreszeit noch kräftig in die Pedale deines E-MTBs zu treten:

1. Jetzt wird’s bunt

Wenn die Farbe der Blätter von Grün zu knall orange, gold, rot und braun wechselt, wird dir dein Lieblingstrail in einem völlig neuen Licht erscheinen. Die bunten Blätter des Herbstes wirken wie eine Farbexplosion und sorgen neben guter Laune für zusätzliche Bike-Motivation. Und seien wir mal ehrlich! In jedem von uns steckt ein kleines Kind. Was gibt es da Schöneres, als mit dem Bike durch das raschelnde Laub zu rasen und ein wenig im Matsch zu spielen?

2. Zünde den Turbo im Kampf gegen die Dunkelheit

Die Tage werden kürzer und die letzten goldenen Sonnenstrahlen sind ein Zeichen dafür, dass man sich schneller, als von den Sommermonaten gewohnt, wieder auf den Heimweg machen sollte. Zeit, den Turbo zu zünden! Mit dem E-MTB erhöhst du deine Reichweite, bist aber gleichzeitig wieder schneller daheim. So kannst du deinen episch langen Lieblingstrail auch im Herbst noch problemlos rocken. Einfach genial!

Gibt es etwas Schöneres als reichlich Airtime zur goldenen Stunde? © Rudi Schedl

3. Shredde über verlassene Trails

Wer kennt das nicht? Im Sommer kämpft man an den beliebten Bike-Spots häufig mit überfüllten und ausgefahrenen Trails, Warteschlangen an Lift oder Shuttle und zahlreichen Wanderern, die man keinesfalls erschrecken möchte. Im Herbst dagegen kannst du leere Trails genießen und nach Lust, Laune und Fahrkönnen Gas geben. Wen kümmern da schon die niedrigeren Temperaturen?

4. Erlebe den Turbo-Boost für deine Bike-Skills

Zu keiner anderen Jahreszeit ist das Endurofahren so anspruchsvoll wie im Herbst! Auf den Trails findest du nun – je nach Wetter – äußerst wechselhafte Bedingungen: von nass und rutschig bis trocken und griffig. Hinzu kommt, dass das bunte Herbstlaub so manches Hindernis – wie z.B. Steine oder Wurzeln – verdeckt und dass es im nassen Zustand selbst zur Rutschbahn werden kann. Wer trotzdem unterwegs ist, trainiert seine Bike-Skills wie sonst nie und hebt seine Fahrtechnik auf das nächste Level. Du kannst sicher sein, der Aufwand lohnt sich!

Zur Verbesserung deiner Skills hilft das Training auf nassen Wurzeln. © Rudi Schedl

5. Bike dich glücklich

Gib dem Herbstblues keine Chance! Wenn die Tage kürzer und dunkler werden, wird es nicht unbedingt einfacher, immer gut gelaunt zu bleiben. Raus an die frische Luft zu gehen, sich zu bewegen und das Tageslicht zu nutzen, kurbelt die körpereigene Glücksfabrik an: Ein Cocktail aus Endorphinen, Dopamin und Serotonin wirkt besser als jede Medizin und lässt schlechte Stimmung gar nicht erst aufkommen. Also schnapp dir dein Rad und los geht’s!

6. Schenk deinem Körper einen Immunbooster und werde fit für den Winter

Wer auch in der kalten Jahreszeit am Bike sitzt, wird weniger häufig krank und stärkt sein Immunsystem, da dieses durch kältere und wechselnde Temperaturen stimuliert wird. Gleichzeitig trainierst du Kraft und Ausdauer und bleibst so fit für die bevorstehende Skisaison. Dein Körper wird es dir beim nächsten Schneefall danken und der Neid deiner Kollegen ist dir sicher, wenn du mit den fetten Freeridelatten deine Extrarunden durch den Powder ziehst.

Wer im Herbst viel Zeit am Bike verbringt, bleibt fit für den Winter. © Rudi Schedl

7. Überwinde deinen inneren Schweinehund

Na gut, zugegeben: Du wirst unterwegs einige Male fluchen. Vielleicht fragst du dich auch, warum du dich mit herbstlichem Nebel, nassen Wurzeln, Matsch und Kälte rumschlagen musst. Doch eines ist sicher: Spätestens, wenn du wieder daheim bist und dich gemütlich mit einer warmen Decke auf deiner Couch räkelst, stellt sich das verdiente Glücksgefühl ein. Du hast deinem inneren Schweinehund den Kampf angesagt und gewonnen. Du kannst stolz auf dich sein!

Also, was könnte sinnloser sein, als dein Bike schon im Herbst seinem Dasein im dunklen Keller zu überlassen? Rein in die warmen Bike-Klamotten, Mudguard montieren und raus ins Abenteuer!

Schneller, höher, weiter: Grenzenloser Spaß mit dem Husqvarna Hard Cross 8. © Rudi Schedl

Husqvarna Hard Cross 8 E-Enduro

Bist du ready für dein herbstliches E-MTB-Abenteuer? – Dann ist das Husqvarna Hard Cross 8 E-Enduro dein perfekter Begleiter! Egal, ob nasse Wurzelpassagen, knöcheltiefer Matsch oder anspruchsvolle Uphills über den herbstlichen-rutschigen Blätterteppich – das Husqvarna Hard Cross macht in jedem Gelände eine gute Figur. Dem Härtetest von Pro-Rider Guido Tschugg unterzogen, bringt das E-Bike jede Menge Fahrspaß und katapultiert deine Bike-Skills auf das nächste Level.