Es geht um Wurzeln, um Pilze und um Schokopudding. Aber alles der Reihe nach: Es ist falsch, dass Björk während der Pandemie einen Schoko­pudding pro Tag ass. „Da habe ich mich in meinem holprigen Englisch schlecht ausgedrückt“, kommentiert sie ihr viral verbreitetes Interviewzitat. „Ich meinte eher, dass sich das viele Daheimsein so wohlig angefühlt hat, als würde man in Schokopudding versinken.“

Daheim, das ist für die 56-jährige Isländerin ihr Haus in Reykjavík, wo sie die Ideen für ihr neues Album „Fossora“ entwickelte. Der Titel soll die weibliche Entsprechung des lateinischen Wortes „fossor, fossōris“ (dt. der Gräber) sein, also so viel bedeuten wie „die, die tief gräbt“. Deswegen nennt Björk ihr neues Werk manchmal auch „mein Pilz-Album“.

