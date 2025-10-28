Drive the Sound

Kaum eine Stadt atmet Musik wie Wien. Doch was sich am 18. September 2025 im ehrwürdigen Wiener Konzerthaus ereignete, übertraf jede Vorstellung: „Red Bull Symphonic – Johann Strauss 2025 Edition“, unterstützt von Polestar, verwandelte den traditionsreichen Konzertsaal in einen elektrisierenden Dancefloor.

3 Min Polestar x Camo & Krooked

Wir haben das scheinbar Unmögliche möglich gemacht – den Walzerkönig mit Drum'n'Bass zu verbinden. Camo & Krooked

Das gefeierte Drum'n'Bass-Duo Camo & Krooked, Arrangeur und Dirigent Christian Kolonovits sowie die Wiener Symphoniker wagten das Experiment, Johann Strauss in den Puls moderner elektronischer Beats zurückkehren zu lassen. Wo sonst der Walzer schwebt, hallt nun der Bass – ohne den Zauber der Klassik zu verlieren. Das Ergebnis: ein orchestraler Rausch, der Epochen, Genres und Hörgewohnheiten miteinander verschmelzen ließ.

Design trifft Klang – die Zugabe im Polestar 3

Nach dem letzten Ton führte die Reise weiter – hoch über den Dächern der Stadt, auf den Wiener Kahlenberg. Dort nahmen Reinhard Rietsch und Markus Wagner alias Camo & Krooked im Polestar 3 Platz. Der vollelektrische Performance-SUV hebt Design, Technologie und Klang auf ein neues Niveau.

Guter Sound im Auto bedeutet für mich Balance – wenn man spürt, dass der Klang von Profis abgestimmt wurde. Camo & Krooked

Im minimalistischen, skandinavisch inspirierten Innenraum setzte sich das musikalische Experiment fort: Über das maßgeschneiderte Bowers & Wilkins Audiosystem erlebten die Musiker ihre eigenen Tracks neu – intensiver, klarer, grenzenlos. Zwischen Beats, Bass und dem glitzernden Panorama Wiens reflektierten sie über Transformation, Klang und Kreativität im Wandel der Zeit.

Das maßgeschneiderte Audiosystem von Bowers & Wilkins. © Polestar

Der Dolby Atmos Sound lässt den Innenraum riesig wirken – man hat wirklich das Gefühl, man sitzt im Kino. Camo & Krooked

3D Surround Sound und Dolby Atmos

Das maßgeschneiderte Audiosystem von Bowers & Wilkins wurde speziell für den Innenraum des Polestar 3 entwickelt. Es verbindet skandinavische Klarheit mit britischer Ingenieurskunst – und schafft ein Hörerlebnis, das sich wie eine Mischung aus Konzertsaal und Tonstudio anfühlt.

Die Lautsprechertechnologie verspricht Studio-Klang für unterwegs. © Polestar

Highlights des Systems:

25 Hochleistungslautsprecher inklusive 1610 Watt Verstärker: Insgesamt 25 strategisch platzierte und speziell entwickelte Lautsprecher werden von einem leistungsstarken 1610-Watt-Verstärker angetrieben. Diese präzise abgestimmte Anordnung sorgt – unabhängig vom Musikgenre – für ein unvergleichlich immersives Klangerlebnis über das gesamte Audiospektrum hinweg.

Dolby Atmos® Integration: Das System erzeugt ein dreidimensionales 360-Grad-Klangfeld, in dem jede Stimme, jedes Instrument und jeder Ton präzise im Raum positioniert werden. Musik entfaltet sich mit beeindruckender Tiefe, Klarheit und Detailreichtum – für ein vollkommen immersives Hörerlebnis.

Aktive Geräuschunterdrückung: Unerwünschte Außengeräusche werden ausgeblendet – zurück bleibt eine reine, akustische Bühne für den perfekten Klang.

Abbey Road Studios Modus: Exklusiv für das Bowers & Wilkins Audiosystem: der vom legendären Abbey Road Studio inspirierte Klangmodus. Er bringt den ikonischen Studio-Sound ins Fahrzeug und bietet vier fein abgestimmte Voreinstellungen: Intimate, Open, Energised und Expansive.

Red Bull Symphonic 2025 und Polestar zeigten eindrucksvoll: Wenn Design auf Klang trifft, entsteht kein Widerspruch – sondern eine Symphonie der Zukunft.