Christian Schiester: „Der Katermorgen, der mein Leben rettete“

. Als Mann, der tage­lang durch Wüsten, Dschungel und Eislandschaften rennt. Zum Beispiel durch die marokkanische Sahara (beim Marathon des Sables, dem härtesten Ultralauf der Welt), wo er in 6 Tagen 243 Kilometer bei über 40 Grad zurücklegte. 2007 gewann Schiester das berüch­tigte Antarctica Ultra Race am Südpol (100 Kilometer bei knackigen 20 Grad unter null). Oder als Typ, der die Welt um­segelt. Richtung Osten, gegen den Wind. Um es sich nicht zu leicht zu machen.

Hier erzählt der steirische Ausdauersportler von einer Zeit vor seinen großen Abenteuern – von seinen frühen Zwanzigern, als er übergewichtig und Ketten­raucher war. Der 54-­Jährige erinnert sich noch gut daran, wie er sich fühlte an jenem Morgen, an dem er beschloss, das Steuer herumzureißen

