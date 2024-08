CUPRA Performance Days 2024 - Back on Track

Bereits zum vierten Mal werden die Performance Days am legendären Red Bull Ring in Spielberg, Steiermark, ausgetragen. Die mitreißende Atmosphäre dieser traditionsreichen Rennstrecke zieht jedes Jahr zahlreiche Teilnehmer in ihren Bann. Das Event bietet vier spannende Stationen , an denen du dein fahrerisches Können unter Beweis stellen und die volle Power der CUPRA Modelle erleben kannst: