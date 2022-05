Mein Radl, meine Liebe

THE RED BULLETIN: Was bedeuten dir deine Fahrräder?

: Ich hab ein extrem emotionales Verhältnis zu meinen drei Rennrädern aus den Achtzigern und meinem Citybike. Wenn ich ein Rad über Nacht irgendwo stehen lasse und es dann am nächsten Tag hole, komm ich mir vor wie eine Rabenmutter, die ihr Kind nicht vom Kindergarten abgeholt hat. Dann kriegt’s auch hin und wieder ein Bussi auf den Fahrradlenker. So irre ist es wirklich!

Eh klar. Das Carrera-Rennrad ist der „Weiße Blitz“, das italienische Battaglin heißt „Polarfuchs“. Ich hab den Rahmen im Internet gekauft, und der Rest wurde dazugebaut. Die Werkstatt Citybiker hat mir dann ein Schleich-Tier als Maskottchen in den Rahmen gebohrt. Die haben meine verspielte Ader richtig erkannt.

Was ist praktisch an deinem Rad?

