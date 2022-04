Die Marke Jaguar und die Steiermark haben ja gewisse Parallelen – beide stehen für die Farbe Grün, für schöne Formen, Tradition und Technologie. Der I-Pace ist das erste in Großserie produzierte Elektroauto Österreichs. Und es ist das erste, mit dem Jaguar die Wahl zum „Auto des Jahres“ gewinnen konnte – wobei 60 Motorjournalisten aus 23 Nationen ihr Votum abgaben.

