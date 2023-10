Ein elektrisierender Traum: von der Idee zum Serienauto

Die nahe Zukunft des Automobils

Serienautos werden für die reale Welt hergestellt. Konzeptautos sollen das Mögliche vorantreiben. Doch der Polestar Precept ist kein herkömmliches Konzeptauto. Es ist die Verkörperung von Polestars Ambitionen in Bezug auf Design, Technologie und Nachhaltigkeit – eine Absichtserklärung, wenn man so will. Konkreter ausgedrückt: Eine Vision, die im Polestar 5 verwirklicht wird und 2024 auf den Markt kommen soll.

Doku-Serie gibt exklusive Einblicke

In einer eigenen Dokumentarserie „From Concept to Car“ gewährt der schwedische Elektroautohersteller Einblicke in die Entwicklung des Precept, von der ersten Skizze bis zum Serienauto.

In einer Folge bringt Polestar das Auto vom Minusklima des Polarkreises bis in die österreichischen Alpen, um das Bremssystem aufs Äußerste zu testen. Auf dem Testgelände Ivalo Winter in Finnland wird das System auf Klang getestet. Sensoren erfassen die Bremsentemperatur, und montierte Mikrofone erfassen kleinste Geräusche, während das Auto bei minus 30 Grad (bei heruntergelassenen Fenstern) strengen Tests unterzogen wird. Die atemberaubende Großglockner-Hochalpenstraße in Österreich war Ausgangspunkt eines zweiten Tests. Teile der Straße liegen 2.500 m über dem Meeresspiegel, und ihre Lage lockt Besucher allein wegen des Fahrerlebnisses an. Hier wurde das Auto einem Bremsflüssigkeits-Foltertest unterzogen, der ausschließlich der Sicherheit des zukünftigen Kunden dient.

Straße frei für den Polestar 5

Erste Prototypen des Polestar 5 wurden auf dem Goodwood Festival of Speed vorgestellt. Die Entwicklung, geleitet von Ingenieurteams in Großbritannien und Schweden, schreitet zügig voran. Das schwedische Forschungs- und Entwicklungsteam besteht aus mehr als 250 Mitarbeitern mit technischem Fachwissen in der Entwicklung von Elektroantriebssträngen und Batteriesystemen und arbeitet eng mit den Teams von Volvo Cars und Geely zusammen. In Großbritannien verfügt das mehr als 400-köpfige Forschungs- und Entwicklungsteam über technisches Know-how in den Bereichen Leichtbau-Fahrzeugstrukturen und Sportwagen-Produktionstechnologie. Hier entsteht die von über 280 Polestar-Ingenieuren intern entwickelte, geklebte Aluminiumplattform, die den Polestar 5 mit erstklassiger Dynamik, Steifigkeit und Sicherheit ausstatten soll. Der viertürige Elektro-GT soll 2024 auf den Markt kommen. Der aus einem neuen Heck-Elektromotor und einem Front-Elektromotor bestehende Dual-Antriebsstrang soll über eine Leistung von 650 kW oder 884 PS und ein Drehmoment von 900 Nm verfügen.

Eine Idee wird Wirklichkeit: 2024 soll der Polester 5 in Serien gehen. © Polestar Bis dahin wird ein getarnter Prototyp des Polestar 5 ausgiebig getestet. © Polestar So soll der Polestar 5 einmal auf den Straßen aussehen. © Polestar