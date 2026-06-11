DJ Ely Oaks: Vom Kitzbüheler Resident zum TikTok-Star

Steckbrief Ely Oaks Geboren am 9. Februar 1996. Lebt in Berlin

In den USA feiert die Crowd „7 in the Club“, einen Track, der normalerweise nicht recht zünden will. Dafür langweilt sie sich bei Ely Oaks Streaming-Superhit „Running Around“. „Borderline“ wieder­um geht überall ab außer in Australien, dort eskaliert die Stimmung dafür bei ­Kylie-Minogue-Remixes. Weitere Geschäftsgeheimnisse: Ist die Crowd über 25, spielt Ely Songs länger aus. Ist sie jünger, braucht es mehr Rhythmuswechsel.

Ely Oaks, der Amadeus-nominierte DJ‑Shooting-Star aus Tirol, den Remixes für Dove Cameron, Khalid und Rudimental sowie Kollaborationen mit Alok oder Timmy Trumpet sowie seine Originals „Running Around“ und „Borderline“ bekannt gemacht haben, weiß genau, was sich sein Publikum wünscht. „Der Job von DJs oder generell von Musikschaffenden hat sich in den letzten paar Jahren radikal verändert“, sagt der Dreißigjährige. „Du kannst heute nicht mehr auf die Loyalität deiner Fans hoffen, nur weil sie deinen letzten Hit gemocht haben. Stattdessen beginnst du mit jedem neuen TikTok-Video und mit jeder neuen Clubnacht bei null.“

Harte Schule in Kitz

Ely Oaks – bürgerlich Elias Grauß – lernte die Fähigkeit, Stimmungen zu erspüren, von der Pike auf, und zwar als Resident DJ in diversen Clubs in und um Kitzbühel, wo er parallel zum Wirtschaftsinformatik­studium durch die harte Schule allnächtlicher Zwölf-Stunden-Schichten ging. „Als DJ musst du die ganze Nacht lang ­intuitiv auf die Vibes des Publikums reagieren. Sind die Leute bereit für den Drop? Oder baue ich noch mehr Spannung mit dem melodiösen Teil auf? Kommt mein Set an, oder muss ich improvisieren?“

Als unbekannter Nachwuchs-DJ trainierte sich Oaks so eine wertvolle Superkraft an: die Kunst, einen Raum voller Menschen zu lesen. „Jede Fehlentscheidung von ­damals hilft mir heute, bessere Shows zu machen.“

Erfolg ist interaktiv

Geräuschpegel, Körpersprache, Blick­kontakt, Fokus: Diese Faktoren entscheiden nicht nur, wie episch eine Partynacht wird. Sie helfen auch dabei, eine Präsentation oder ein Business-Meeting zum ­Erlebnis zu machen. „Wenn du dein Handwerk beherrschst, kannst du flexibel auf die Reaktionen deines Publikums ein­gehen“, sagt Ely. Am Mischpult bedeutet das zum Beispiel, mehr oder weniger ­Vocals ins Set zu mixen.

Hilfreich dabei ist eine fundierte Vorbereitung, zum Beispiel smarte Joker im Ärmel zu haben. „Einen persönlichen Bezug zum Publikum herzustellen, ist nicht nur ein Zeichen des Respekts, es kann auch ein super Icebreaker sein.“ Darum baut Ely bei vielen seiner Shows Samples lokaler Artists in sein vorbereitetes Set ein. „Wenn etwa eine Crowd in Prag die Vocals von Viktor Sheen hört, dem bekanntesten Rapper Tschechiens, geht die Stimmung sofort durch die Decke.“

Quotation Du beginnst mit jedem TikTok-Video und mit jeder Clubnacht bei null. Ely Oaks

Um die Antennen für die Stimmung im Raum empfangsbereit zu halten, pflegt Ely Oaks einen in der Clubkultur eher exotischen Lifestyle. „Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen. Und weil das alle wissen, kriege ich weder etwas angeboten, noch bekomme ich bei anderen etwas davon mit“, sagt er. Die Entscheidung, abstinent zu sein, verlief schleichend und entwickelte sich eher praktisch als dogmatisch: „Wenn ich im Jahr an hundert Tagen auflege und danach noch mal hundert Tage Hangover habe, fehlen mir doppelt so viele Tage, an denen ich produktiv arbeiten könnte.“

Resonanzraum TikTok

Ist Ely nicht auf Tour, arbeitet er daheim in Berlin seine To-dos ab. „Am Vormittag streiche ich Organisatorisches von der Liste, ab zwölf darf ich kreativ sein.“ Als ­Inspiration für neue Songs hilft ihm das Feedback von Fans und Kollegen. Die ­eigenen Spotify-Likes dienen als Ideen­datenbank „oder wenn mir ein bestimmter Sound schon ein paar Tage durch den Kopf geht“. Sein wichtigster Resonanzraum sind aber die Reaktionen, die er in den sozialen Medien bekommt. „Elektronische Musik ist heute extrem TikTok-driven, praktisch alle in den Charts erfolgreichen Songs gingen davor auf TikTok ­viral“, sagt Ely, der zu Studienzeiten auch schon selbst Apps programmierte.

Doch bleibt zwischen durchgetakteten Arbeitstagen, nüchternen Hochleistungsnächten und TikTok-Erfolgsdruck nicht der Spaß auf der Strecke? „Im Gegenteil. Ich höre oft, dass ich an den Decks besonders energiegeladen bin und zur Musik viel mehr abgehe als andere DJs.“ Dass ihm auf TikTok fast eine Million Fans folgen und seine Songs schon 800 Millionen Mal gestreamt wurden, liegt wohl nicht nur an Elys Gespür für die Crowds. ­Sondern auch daran, dass sein innerer ­Algorithmus ganz ähnlich tickt wie ­jener der Fans auf der anderen Seite des Mischpults.

Ely spielt bei Red Bull Directions (X-Jam) am 28. Juni und am 9. Juli beim Electric Love Festival am Salzburgring.