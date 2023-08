Ausfahrt Hollywood

Der Dreh, sagt sie, habe ihr eine Ruhe verliehen, wie sie sie selten zuvor erlebt hatte. „Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich“, erzählt sie. „Normalerweise kann ich gut damit leben, ständig unzufrieden zu sein – weil es mich dazu motiviert, härter zu arbeiten. Aber einen Frieden wie da am Filmset habe ich noch nie erlebt. Endlich hatte ich eine Filmrolle, und noch dazu in einem Autorennfilm. Und plötzlich hatte ich es nirgendwohin mehr eilig.“ 238, 239, 240 km/h – Emilia Hardford, endlich so richtig entspannt.