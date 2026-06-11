Emma Felbermayr: Österreichs Aufsteigerin in der F1 Academy

Manche Chancen kommen gut getarnt des Weges. Als sich vor zwei Jahren auf dem Insta-Account von Emma Felbermayr eingewisser „Allan McNish“ mit einem gar zu verlockend klingenden Angebot meldete, dachte sie an einen Hoax, denn immerhin ist der echte McNish Ex-F1-Pilot, dreifacher Sieger der 24 Stunden von Le Mans, absolute Audi-Ikone (und wurde vor wenigen Wochen zum Renn­direktor des F1-Teams bestellt). „Was ich zurückgeschrieben habe, war vielleicht nicht sonderlich freundlich: Er möge sich doch bitte schön an meinen Vater wenden.“ Stellte sich heraus, dass es tatsächlich der echte McNish war: Er war durch ihre nationalen und überregionalen Kart-Erfolge auf die ­damalige Gymnasiastin aufmerksam geworden.

Audi- Werksfahrerin Emma Felbermayr. © Getty Images

McNish lud die Welserin zu einem Shootout nach Wales ein, an dessen Ende ein Platz in der 2023 gegründeten FIA F1 Academy winkte, der prestigeträchtigen Rennserie ausschließlich für Frauen.

Sie findet im Rahmen ausgewählter Formel-1-Rennen statt, immer mit zwei Läufen pro Wochenende. Die Stationen heißen zum Beispiel Las Vegas, Miami oder Montréal. In Kanada feierte Debütantin Emma, die das Shootout um den begehrten Platz bei Audi (damals noch Kick Sauber) tatsächlich gewonnen hatte, 2025 ihren ersten Sieg und belegte in ­ihrer Premieren-Saison Platz zehn in der Gesamtwertung. Diesen Schwung nahm die inzwischen 19-Jährige in die Meisterschaft 2026 mit, gewann ihr nächstes Rennen in Shanghai und kam so als Meisterschaftsführende auf ihre Lieblings­strecke Montréal.

Quotation In Las Vegas war unser Fahrerlager selbst während des F1-Qualifyings rappelvoll. Überall Fans, die Autogramme wollten. Das hat sich sehr gut angefühlt. Emma Felbermayr

Den Stellenwert der F1 Academy kann man hierzulande vielleicht nicht so ganz wertschätzen, weil es mit Zandvoort und Silverstone nur zwei europäische Rennwochenenden gibt. In Amerika, vor allem in Las Vegas, sei das ganz anders, erzählt Emma: „Ich war total überrascht. Da war unser Fahrerlager selbst während des F1-Qualifyings rappelvoll. Überall Fans, auch kleine Kinder und Mädchen in Renn-­Overalls, die Autogramme wollten. Das hat sich sehr gut angefühlt.“ Auch, dass ihr Lewis Hamilton nach dem Sieg in Montréal persönlich gratulierte oder dass sie sich mit ihrem Audi-Teamkollegen Gabriel Bortoleto und dessen Fahrer-Coach regelmäßig austauschen kann: „Da geht es um Brems- und Einlenkpunkte, aber auch um generelle Tipps, wie man sich verbessern kann.“ Dazu hilft die Nähe ihres F1 Academy-Teams zum „großen“ Audi-Team in der F1: „Wir teilen uns die Hospitality, ich bekomme Unterstützung bei Fitness, Ernährung und vielen Dingen abseits des schieren Racings. An den gemeinsamen Rennwochenenden kann ich jederzeit rüberkommen und die Rennen direkt aus der Box ver­folgen. Das ist schon sehr cool!“

Grundaus­bildung im Kart. Gegner u. a.: Arvid Lindblad. © F1 Academy

Menschen mit so viel Erfahrung an der Seite zu haben, hilft der Racing-­Lernkurve: Emma hat letzten Sommer die Matura ­abgelegt, um nun Wirtschaft studieren zu können – soweit es der Terminkalender eines De-facto-Profis eben zulässt. Es war ein rascher Aufstieg – zumindest von ­außen betrachtet.

Premieren-Sieg für Emma Felbermayr in der F1 Academy in Montréal 2025. © Getty Images

Aber eigentlich beginnt diese Geschichte bereits vor über einem Jahrzehnt. Emma stand am Anfang der Volksschule, als sie ihren Vater bat, doch auch einmal ein Kart probieren zu dürfen, genau wie ihr Bruder. Beim Namen Felbermayr stutzen Insider gleich doppelt, ­waren Horst senior und junior doch jahrzehntelang fixe Größen, vor allem im Langstreckensport. Die blauen Felbermayr-Porsche, ­gelenkt von ihrem 2020 verstorbenen Großvater sowie ihrem gleichnamigen Papa, sah man überall zwischen Le Mans, Sebring und dem ­Nürburgring. Auch ­Emmas um zwei Jahre älterer Bruder Horst Felix sowie ihr Freund sind Rennfahrer. „Dass ich in diesem Umfeld auf­gewachsen bin, hat es leichter ­gemacht, als Frau im Rennsport Fuß zu fassen.“

Zu Beginn ihrer Karriere im Kart war Emma oft das einzige Mädchen, und ­selten waren mehr als drei unter all den ­Buben am Start. Als sie letzte Saison ­wieder auf einer Kartbahn vorbeikam, entdeckte sie eine Veränderung: „Plötzlich waren viel mehr Mädchen und Frauen im Fahrerlager!“ Ein Umstand, den sie auch auf die F1 Academy zurückführt: Heute gibt es eine realistische Chance, als Frau Karriere im Motorsport zu machen, eine Perspektive. War es früher fast unmöglich, gibt es heute eine professionelle Bühne, Medienpräsenz, geordnete Strukturen und so bessere Möglichkeiten, Sponsoren aufzutreiben. „Wir haben die Chance, uns zu beweisen – genauso wie die Jungs. Für Mädchen ist die F1 Academy ein Karriereziel, der nächste Schritt.“

Angedockt an die F1

In diesem Zusammenhang gebührt Susie Wolff großes Verdienst, die vor ihrer Hochzeit mit dem Mercedes-Teamchef Toto Wolff als Susie Stoddart jahrelang in der Deutschen Tourenwagen Masters DTM erfolgreich war. Sie ist bis heute die letzte Frau, die in einem F1-Auto zu Testfahrten eingeladen wurde (Williams) und heute die Chefin der F1 Academy. Wenig überraschend hält Emma große Stücke auf die gebürtige Schottin: „Sie ist zu den F1-Teams gegangen und hat deren Interesse an der F1 Academy geweckt. Anfangs ging die Vereinbarung über zwei Jahre, jetzt wurde sie verlängert. Das ist ein ­Zeichen dafür, dass die F1 Interesse an unserer ­Serie hat. Susie weiß, was es braucht, um vorwärtszukommen. Cool, dass wir so eine tolle Frau als Serien-­Chefin haben!“

Nach dem Shanghai-Triumph führt Emma in der Gesamtwertung. © Getty Images

Die Atmosphäre im Fahrerlager der F1 Academy würde sich nicht grundsätzlich von anderen unterscheiden, meint Emma: „Mit manchen Konkurrentinnen versteht man sich besser, mit anderen weniger. Aber auf der Strecke schenkt man sich nichts.“ Dabei sind die Fahrerinnen nicht die einzigen Frauen, die über Wohl und Wehe des Wochenendes entscheiden: Emma Felbermayr hat mit Emma Duncan eine Frau als Teamchefin, außerdem arbeiten zwei Mechanikerinnen an ihrem Auto. Nur die Techniker sind aktuell durch die Bank Männer.

Ob junge Frauen anders fahren als ihre gleichaltrigen männlichen Kollegen? Emma verneint: „Ich würde sagen, das ist personen-, nicht geschlechtsbezogen. Ein Max Verstappen sticht in jede Lücke. Mein Fahrstil ist mittlerweile etwas ruhiger geworden als früher – auch weil ich meine Chancen in der Meisterschaft nicht durch ein unüberlegtes Manöver oder Ausfälle riskieren will.“

Die Rennen der F1 Academy finden auf drei Kontinenten statt. Hier: China. © Getty Images

Alle Fahrerinnen sitzen in identischen F4-Mono­posti mit 174 PS. © Getty Images

Was sie antreibe, sei das Fahren am ­Limit, das Auto zu spüren, schneller zu werden, sich zu verbessern, sagt Emma, und man spürt ihren Enthusiasmus bei der Beschreibung ihrer Arbeit im Auto. Die Autos in der F1 Academy sind bei ­allen Teams baugleich und entsprechen im Wesentlichen jenen der Formel 4.

Der Umstieg vom Kart in den Monoposto-Rennwagen sei ihr nicht einfach ­gefallen, erzählt sie. Die Technik zu verstehen und eine gemeinsame Sprache mit ihrem Team zu entwickeln, das sei Arbeit gewesen: zu erfühlen, was sie vom Auto benötigt, um schneller zu werden, und das gemeinsam mit dem Team in Set-up-Änderungen umzusetzen, ist etwas, das ­jeder Rennfahrer, jede Rennfahrerin lernen muss.

Das stärkste Gerät, das Emma bislang auf der Rennstrecke bewegen durfte, war ein Porsche 911 GT3 Cup mit 510 PS bei einem Track Day auf dem Red Bull Ring, „ein tolles Erlebnis, auch wenn man mit einem fremden Auto natürlich nicht ans letzte Limit geht“. Ähnlich rational auch ihr Zugang zur Geschwindigkeit im Alltag: „Als Kind bin ich sehr gerne Ski gefahren – Hauptsache schnell, wie die gesamte Familie. Heute bin ich vorsichtiger, weil ich mich vor einer wichtigen Saison nicht verletzen will.“

Emmas Felbermayrs F4-Bolide. © Getty Images

Vierzylinder-Turbomotor mit 174 PS mit 174 PS Topspeed 240 km/h Sequentielles Sechs-Gang-Getriebe vom Lenkrad aus geschalten Carbon-Chassis mit Halo über dem Cockpit Einheitliche Pirelli-Reifen 0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden

Das Ziel für 2026 sei klar: „Die F1 Academy gewinnen.“ Und dann? Dann stehen mehrere Karrierepfade in Serien für alle Geschlechter offen, wie Formel Regional, GP3 oder spanische Formel 3. Denn eines sei klar, sagt Felbermayr: „Die F1 Academy ist kein Endziel, sondern ein Sprungbrett nach weiter oben“ – eines, das es so erst seit eineinhalb Jahren gibt.

Was Opa Horst wohl dazu sagen würde? „Ich bin überzeugt, dass er stolz darauf wäre, dass seine Enkelin die Familientradition fortführt.“ Wohin diese Emma Felbermayr noch führen mag, steht in den Sternen. „Immerhin habe ich Arvid Lindblad 2022 in einem Lauf in Misano bereits geschlagen: Er wurde damals Sechster, ich Fünfte.“ Vielleicht trifft man einander ja eines Tages auf der Strecke wieder.