Folkshilfe: Abheben, aber richtig

Was macht die Band Folkshilfe für eine Musik? Gute Frage, nicht leicht zu beantworten. Die Besetzung des Trios klingt nach Volksmusik: Steiri­sche Harmonika, Gitarre, Schlag­zeug. Andererseits tritt die Truppe auch bei Rockfestivals auf. Und der Rhythmus oszilliert zwischen Rock und Reggae. Nur eins ist fix: Die Mu­sik macht großen Spaß. So gesehen gibt es für den offi­ziellen Song des Red Bull Flugtags 2021 keine bessere Wahl als die 2011 gegründete Band.

Auch der Red Bull Flugtag verweigert sich schließlich beharrlich jeder her­kömmlichen Schublade: Bei der vor dreißig Jahren zum ersten Mal ab­gehaltenen Veranstaltung geht es darum, mit selbst gebastelten „Flug­geräten“ möglichst spektakulär von einer Rampe abzuheben – bewertet wird die Kreativität des Auftritts und die Grandezza des Scheiterns. Aber das Wichtigste ist, dass es Spaß macht. Inzwischen hat der Red Bull Flugtag Millionen Zuschau­er in 52 Städten auf der ganzen Welt begeistert. Folgerichtig heißt der Folkshilfe-­Song zum Red Bull Flugtag „Wir heben heid o“. Alles Weitere im Interview mit Harmonika­ Spieler Florian Ritt – zum Beispiel, warum es Freiheit bedeutet, sich nicht festlegen zu lassen.

THE RED BULLETIN: Folkshilfe ist eine Liveband, die es auf der Bühne gerne krachen lässt. Wie lebt es sich mit der Zwangspause?

FLORIAN RITT: Das ist krass – aber nicht nur schlecht. Weil wir die vergangenen Jahre durchgehackelt haben. Wir waren 200 Tage im Jahr in unserem Tourbus unter­wegs und haben Vollgas gegeben. Unsere Auftritte sind zwei Stunden Workout – inklusive Muskelkater danach. Wenn man wie ich immer die Quetschn drückt, muss man im Fitnesscenter eine Gegenbewegung einlegen, um auch die anderen Mus­keln zu trainieren.

Manchmal muss man einfach loslaufen und wegspringen. Für Florian Ritt ist es wichtig, für eine Sache zu brennen. Sag bloß, du gehst zum muskel­schonenden Kieser­-Training, das auch für ältere Menschen zweckmäßig ist? Ich bin der einzige Jugendliche dort! Nein, Spaß beiseite, ich bin ja auch schon dreißig. Aber je älter man wird, desto mehr merkt man, dass man einen Ausgleich braucht.

Die drei Mitglieder von Folkshilfe wissen: Runter kommt man immer. © Matthias Heschl

Was ist deiner?

Ich gehe laufen, Rad fahren, eis­baden. Ich habe einen Freund, der ist Wim-­Hof­-Instruktor (eine spezielle Trainingsmethode, die Atmung, Meditation und Kälteeinwirkung vereint; Anm.), der hat mich in der Nacht bei Wind und Schnee in die Donau mitgenommen. Das hat eine enorme Kraft gehabt, das möchte ich nicht mehr missen.

Mit Brotbacken hast du nicht angefangen?

Das ist mir erspart geblieben, aber ich war knapp davor. Ich hab gemerkt, wie gut es mir tut, Routinen zu haben, selber zu kochen, zu be­stimmten Zeiten ins Bett zu gehen, und dass man viel mehr Energie hat, wenn man ausgeschlafen ist. Deswegen war der Lockdown in der ersten Phase gut für uns – auch für den kreativen Prozess.

Startklar: Folkshilfe im Auto aus ihrem Hit-Video „Simone“ © Philipp Hirtenlehner

Die Auftritte haben euch nicht gefehlt?

Klar, da passiert die Magie, und der Funke springt über. Wir haben ja als Straßenmusiker angefangen, das Reisen war immer unser Ding. Da gibt es keine feste Szene, keiner versucht, dich auf ein Musikgenre festzulegen. Ich weiß noch genau, was Acts wie Attwenger in mir aus­gelöst haben. Mit vierzehn hat man deutschen Hip­-Hop geliebt, aber Attwenger hat man trotzdem gehört. Wir sind auch mit unseren Dialekt­songs nach Frankreich gereist und haben vor der Kathedrale in Straß­burg gespielt. Und die Franzosen haben es cool gefunden.

Dass euch keiner verstanden hat, war kein Problem?

Bei Cloud­-Rap versteh ich doch auch nicht alles! Für uns war es viel spannender, zu sehen, wie wenig die Sprache international eine Barriere ist. Folkshilfe war in den ersten Jahren für Ö3 zu wenig poppig, für FM4 zu wenig alternativ und für Regionalsender zu wenig regional. Je länger es uns gibt, desto mehr verstehen die Leute, dass genau da­rin unsere Stärke liegt. Wir wollen uns nirgends einordnen lassen. Ich komme aus dem Hip-­Hop, habe aber Jazz­-Gitarre und Bass studiert. Ich kann am Vormittag den Rapper RIN hören, später Chopin, und dann geh ich weiter zu Warkings – das ist eine krasse Rockband aus Tirol, die in Ritterrüstungen auftritt. Ich habe Respekt davor, wenn Leute einfach ihr Ding machen.

Die Ziehharmonika hat ein Bierzelt-Image. Hast du sie bewusst deshalb ausgewählt?

Ich habe eine Hassliebe zu diesem Instrument, weil ich ja auch keine Volkslieder spielen kann. Ich bin quasi ein Anti-Quetscher. Viele haben Berührungsängste, da geht es weniger um die Musik als um ein reaktionäres Image. Wenn man in der Großstadt lebt, möchte man sich abnabeln von seiner ländlichen Herkunft. Wir würden ja auch keine Trachten anziehen, das wäre nicht authentisch, weil keiner von uns so aufgewachsen ist. Aber wenn wir in Bayern auftreten und ich die jungen, alternativen Kids sehe, die global denken und lokal handeln und deshalb ihren Schafwollstrickjanker anziehen, dann gefällt mir das.

Und dann staunen sie, wie fett unser Sound ist. Folkshilfe-Sänger Florian Ritt über die Klangqualität der Band Seht ihr euch als lokale Band? Weil wir nie in einer Schublade waren, haben wir viele Freiheiten. In Österreich möchten Musiker immer gern nach New York oder Berlin klingen. Aber was feiern denn wir bei den anderen? Zum Beispiel, wenn sie im Senegal produzieren und lokale Samples verwenden. Aber wenn bei uns einer sagt: Hey, ich hab eine neue Hip-Hop-Platte gemacht, da hört man die Kühe von einer Alm, dann schaut jeder schief. Ihr wart die Ersten, die mit der Quetschn am Nova Rock Festival im Burgenland gespielt haben. Am selben Tag war die US-Metalband Slipknot Headliner. Wir standen im Autogrammzelt, und dann kam ein Typ, 1,90 Meter groß, Bart, Slipknot-Kutte, und sagte: „Hey, Burschen, was ihr da grad gemacht habt, das ist das Geilste. Ihr habt die Bühne zerfetzt!“ Ohne arrogant klingen zu wollen, aber wir können das einfach. Viele denken wahrscheinlich: „Wir schauen mal, was dieses Quetschn-Trio macht.“ Dann staunen sie, wie fett unser Sound ist. Aber daran arbeiten wir seit zehn Jahren. Wir beherrschen unser Handwerk und lieben es, unsere Instrumente zu spielen. Wir funktionieren wie eine Schweizer Uhr.

Autobesatzung: Paul Slaviczek, Florian Ritt und Gabriel Fröhlich (v.li.) © Matthias Heschl

In eurem Video zu „Mir laungts“ nehmt ihr Schlager auf die Schaufel, indem ihr etwa in pastelligen Anzügen auf der Alm posiert.

Das war das coolste Video, das wir jemals gemacht haben. Wir hatten extrem viel Spaß, auch uns selbst zu verarschen. Aber viele haben die Ironie gar nicht sofort verstanden. Wir sind keine Lifestyle-Band, wir machen keine Playlist-Mucke. Ich mag es, in einer Band zu spielen, in der jedem egal ist, was man auf der Bühne anzieht. Wir kennen uns halt auch schon lange, waren gemeinsam in der Schule. Wir wollen freundlich sein, auch zueinander und mit der Crew. Am Schluss sitzen wir alle im Hotel und trinken ein Bier. Wir sind eine Familie.

Geht es um dieses Gemeinschaftsgefühl auch in dem Song, den ihr für den Red Bull Flugtag geschrieben habt?

„Wir heben heid o“ ist eine kleine Heldengeschichte. Schon während man das Flugzeug für den Red Bull Flugtag mit seinen Freunden baut, weiß man, dass man abstürzen wird. Aber das ist unwichtig, weil wir für etwas brennen. Für uns ist das zum Lockdown-Song geworden: Egal was jetzt mit der Musikbranche passiert, wenn ich mit meinen Freunden etwas gemeinsam mache, dann kann ich nicht abstürzen. Manchmal muss man einfach loslaufen und wegspringen. Man spürt, es ist das Richtige.

Schöner untergehen

Selbst gebaute „Fluggeräte“, eines spektakulärer als das andere – beim Red Bull Flugtag geht es darum, möglichst lässig abzuheben.

Absturz mit Ansage: Der Red Bull Flugtag findet heuer in Wien statt. © Damian Kramski/Red Bull Content Pool

Termin: 26. September, Brigittenauer Bucht, Wien.

