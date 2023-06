Kick it like America

Richtig gelesen. American Football boomt in Europa. Die amerikanische Liga NFL trägt mittlerweile Spiele in London und seit 2022 auch in Deutschland aus. Drei Millionen Menschen wollten letztes Jahr ein Ticket für das Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers in München ergattern. Dafür war selbst die 75.000 Zuschauer fassende Allianz Arena in Bayerns Hauptstadt nicht groß genug. American Football erfreut sich massiver Beliebtheit – die aber keinesfalls aus dem Nichts kommt. „Die Menschen in den USA realisieren manchmal noch nicht, wie schnell der Sport hier wächst.“, sagt Vienna-Vikings-Quarterback Chris Helbig.

Räuber und Wikinger

Football wurde erstmalig am 6. November 1869 an einem amerikanischen College Football gespielt. Es dauerte knapp 100 Jahre, dann wurde mit den Vienna Ramblocks auch in Österreich der erste Verein gegründet. Fast forward steht die Skination Österreich an der Spitze des Europäischen Klub-Footballs. Mit den Raiders Tirol und den Vienna Vikings prägten zwei heimischen Aushängeschilder den Sport über die letzten Jahre. Und ja, betrachtet man die gewonnenen Titel auf europäischer Bühne, reiht sich rot-weiß-rot auf Platz zwei hinter Deutschland ein. Misst man die Titel jedoch an der Anzahl der Einwohner, ist Österreich die Nummer eins!

Die Wikinger aus Wien stehen aktuell als Titelverteidiger der European League of Football (ELF) auf dem Rasen. Eine neu gegründete Liga, quasi die Champions League des Footballs, soll den Sport in Europa nochmals auf eine neue Stufe heben.

Facts, facts, facts, Vienna Vikings Gründungsjahr 1983 Vereinsfarben Lila, gold & weiß

Ihr neuer Shooting-Star: Chris Helbig, ein 25-jähriger US-Amerikaner aus Denver, Colorado. Verletzungen und unvorteilhafte Situationen bei seinen College-Teams sorgten dafür, dass sich Helbig 2020 bereits von einer Karriere als Profi-Sportler verabschiedet hat. „Nach dem Ende meiner College-Karriere habe ich einen Job in einem Technik-Vertriebsunternehmen angenommen. Das Kapitel Football hatte ich bereits geschlossen.“ Zumindest fürs Erste – schon nach kurzer Zeit bereut er die Entscheidung und wagt den Schritt über den großen Teich. Genauer gesagt vor die Tore Berlins zu den Potsdam Royals. Bei den Königlichen schafft er es in kürzester Zeit, sich ins Rampenlicht der German League of Football (GLF) zu spielen. Im vergangenen November folgte dann der nächste große Karriereschritt.

Quarterback Chris Helbig, 26, will den ELF-Titel in Wien behalten. © Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Helbig wird neuer Quarterback der Vienna Vikings . 15-facher österreichischer Meister, fünfmaliger Sieger des Europapokalwettbewerb Eurobowl. Und eben zuletzt ELF-Champion. Die Wiener in lila sind die Top-Adresse, wenn es um heimischen American Football geht. Leicht ist es nicht, der neue „Anführer“ eines Titelverteidigers zu werden. Trotzdem hat Helbig „nicht eine Sekunde überlegt“, als das Angebot kam. „Für mich sind die Vikings aktuell das beste Team in Europa. Ich wusste, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, mich als Spieler und als Person weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass vor allem die Stimmung und das Umfeld dieses Teams ausschlaggebend für den Erfolg sind.“

Die sind heiß: Die Vikings kurz vor Ankick in der Generali Arena in Wien. © Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Legenden aus der alten Welt

Es wäre nicht die erste Erfolgsgeschichte dieses Sports, die in Österreich ihren Ursprung hat. Angefangen bei Toni Fritsch, der als „Wembley Toni“ schon im Fußball ein Nationalheld war. 1971 wechselte er von Rapid Wien zu den Dallas Cowboys in die NFL. Als Kicker – der Spieler, der ab und an versucht, das eiförmige Leder durch zwei gelbe Stangen zu schießen – gewann er zwei Mal den Super Bowl. Es folgten mit Raimund „Ray“ Wersching und Toni Lienhart noch zwei weitere Kicker, die in den 70ern und 80ern erfolgreich in der NFL spielten.

Jüngst haben heimische Spieler endlich gezeigt, dass Österreicher auch ohne Fuß was draufhaben. Der Tiroler Sandro Platzgummer stand drei Jahre lang im Trainings-Kader der New York Giants. Aufs Feld hat er es leider nur in Vorbereitungsspielen geschafft. Ähnlich geht es Bernhard Seikovits, der seit 2021 bei den Arizona Cardinals unter Vertrag steht. Der Wiener, der zuvor vier sehr erfolgreiche Jahre bei den Vienna Vikings spielte, kämpft aktuell um einen Kaderplatz in der Wüste Arizonas.

Und dann ist da noch Bernhard Raimann, der 2022 als allererster Österreich im NFL Draft ausgewählt wurde. Nachdem auch er seine Jugend bei den Vienna Vikings verbrachte, spielt der 25-Jährige seit letztem Jahr in Indianapolis und kam für die Colts in 16 Spielen zum Einsatz.

Game Action: Running Back Wegan findet eine Lücke in der Verteidigung. © Hannes Jirgal / Vienna Vikings Sichere Hände hat das A und O für die Wide Receiver und Defensive Backs. © Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Wer einmal Vienna rockte, der kann es auch in die NFL schaffen. Ist das auch nach wie vor das Ziel von Chris Helbig? „Ich spiele nicht, um es wieder nach Amerika zu schaffen. Ich spiele, um hier in Europa die Menschen, die Kultur kennenzulernen. Und ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. So weit von zu Hause weg zu sein bedeutet, sehr schnell erwachsen zu werden.“

Der Sport fühlt sich in Europa noch etwas anders an. Klar, kulturelle Unterschiede sind ein Faktor. Zeigt sich zum Beispiel in der Lautstärke im Stadion. Die Amis sind da ganz schöne Schreihälse. Das Ziel ist es nämlich, so laut wie möglich zu sein, damit sich das gegnerische Team am Platz nicht hören kann. In Europa klingen dann doch eher Abwandlungen bekannter Fußball-Gesänge durchs Stadion. Oder Sweet Caroline, wie beim letztjährigen NFL-Spiel in München.

Knapper Erfolg bei erstem Saisonspiel Die Vikings gewinnen am 11.Juni bei den Berlin Thunder mit 27:24. Helbig warf für 206 Yards und 2 Touchdowns.

Tausende am Verteilerkreis

Wie wahrscheinlich ist es also, dass American Football bald Österreichs Nationalsport ist? Der kognitive Aufwand, um Spiele zu verfolgen, ist definitiv nicht zu unterschätzen und nach wie vor ein Faktor, der viele ein wenig abschreckt. Zurecht, aber genau das macht den Sport auch deutlich vielschichtiger als so manch anderen. Der Trend ist klar. Wenn wieder an tausende Zuschauer beim ersten Heimspiel der Vienna Vikings in der Generali Arena in Wien sind, gibt es die Faszination Football hautnah. Angeführt von Chris Helbig beginnt am 17. Juni für die Wiener die Mission Titelverteidigung vor heimischem Publikum. Und die Mission, beim Wort Football an ein eiförmiges Leder und nicht an eine gefleckte Kugel zu denken, ist bestimmt auch noch lange nicht abgeschlossen.

