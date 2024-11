Icon League: Zeit für einen neuen Kick

Etwas ist anders in der Stadt. Bereits am Rhein­ufer, gut einen Kilometer entfernt vom Ort des Geschehens, sieht man viele junge Fans, die mit eiligen Schritten durch die Straßen laufen. Viele tragen Fußballtrikots, Bayern, Schalke, Köln, Real Madrid und natürlich das pinke Auswärtsshirt der deutschen ­Nationalmannschaft. Die Atmosphäre ist ungewöhnlich entspannt vor einem großen Sport-Event. Man hört viel Lachen, Hip-Hop aus Smartphone-Speakern, „Digger, beeil dich mal“. Hier sind unterschiedliche Fangruppen am Start, die ihren Club vorantreiben wollen, vor allem aber eine Community, die den Fußball selbst feiert.

