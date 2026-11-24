Alter 25; aus Brescia, Lombardei; fährt Abfahrt, Super-G und Riesenslalom; hört an Renntagen am liebsten Rock und Metal; liebt den Geruch von Spiedo, einem brescianischen Fleischspieß; vermisst seinen Golden Retriever Sid ständig

On point: Giovanni Franzoni Alter 25 Aus Brescia, Lombardei

Wengen 2023. Für Giovanni Franzoni ein Skirennen, das er nie vergessen wird. Beim Super-G am Lauberhorn rutscht der damals 21-Jährige am Innenski weg, landet im Auffangnetz und zieht sich dabei einen komplexen Sehnenriss im Oberschenkel zu. Hubschrauberabtransport, Operation und der Beginn einer harten, zehrenden Genesungsphase.

Derselbe Ort, drei Jahre später: Mit Startnummer eins krönt sich der ­Ita­liener zum Überraschungssieger und lässt Konkurrenten wie Marco Odermatt und Franjo von Allmen hinter sich. „Aus­gerechnet dort den Super-G mit Startnummer eins zu gewinnen, hat sich wie Schicksal angefühlt. Vor Wengen hatte ich am meisten Angst“, erzählt der heute 25-Jährige. Doch während seiner Ver­letzungspause habe er sich eines geschworen: „Wenn ich zurückkomme, bin ich ­bereit fürs Podium.“ Mit dem Sieg auf der Streif eine Woche später und der ­Abfahrtssilbermedaille bei den Olym­­­pischen Spielen in Bormio bewies er auch allen anderen: Franzoni ist in der Form seines Lebens.

Bruderduell als Antrieb

Erstmals auf Skiern stand Gio – „In Italien nennt mich niemand Giovanni!“ – im Alter von drei Jahren. Stets an seiner Seite, damals wie heute: sein Zwillingsbruder Alessandro. „In unserer Kindheit war er immer schneller, besser und stärker als ich. Ich war dünn, schwach und ziemlich faul“, erinnert sich Giovanni. Kaum vorstellbar, wenn man den durchtrainierten jungen Mann heute sieht. Sein Instagram-Feed ist voll mit Bildern aus seinem Fitnessraum, den er im Unter­geschoß des Hauses in Manerba del Garda eingerichtet hat. Dort lebt er noch immer mit seiner Familie. „Vielleicht war das genau die Motivation, die ich als Teenager brauchte. Ich wollte einfach besser sein als mein Bruder“, erzählt Gio lachend.

Sich selbst beschreibt er als entspannten, ruhigen Typen, der seine Heimat ­Italien, seine Freunde und den Sport liebt. Abseits der Piste verbindet er Urlaube gern mit Action wie Kitesurfen oder Wellen­reiten, fährt Rad, auch Skate­boarden ­gehört zu seinen Hobbys. Warum er sich auf Schnee trotzdem am wohlsten fühlt, erklärt Gio so: „Ich lebe für die Emotionen, das Adrenalin und den Speed – Skifahren vereint all das.“

Quotation Früher war mein Glück von Resultaten abhängig – heute versuche ich im Hier und Jetzt zu leben.

Mit achtzehn wechselte sein Bruder Alessandro vom Ski College in Falcade (nahe Cortina), das die beiden gemeinsam besuchten, an die Uni – und Gio ins italienische Ski-­Nationalteam. „Da wurde mir bewusst: Jetzt wird’s ernst.“ Sein Weltcup-Debüt gab Franzoni 2020 im Riesenslalom im Schweizer Adelboden, in der Saison 2021/22 holte er den Gesamtsieg im ­Europacup, bei der Juniorenweltmeisterschaft 2021 im bulgarischen Bansko Platz eins im Super-G. Die Sterne standen gut für Gio. „Man kann schnell oben sein, wenn alles gut läuft – aber es geht genau­so schnell wieder bergab“, weiß er heute aus eigener Erfahrung.

Aus Schmerz wird Sicherheit

Bis zu sechs Stunden täglich verbrachte Giovanni nach seinem Sturz im Gym. Noch härter war für ihn aber die psychische Rehabilitation. „Ich hatte mental ­extrem mit der Verletzung zu kämpfen. Skifahren war alles für mich, mein Glück war von Resultaten abhängig“, erzählt er. Doch so sehr diese Zeit an ihm nagte, ­genauso viel konnte Giovanni daraus ­lernen. Etwa auf wen er sich verlassen kann, wenn er am Boden ist – seinen ­Bruder, Physiotrainer Luca, der ihn schon seit acht Jahren begleitet, und seine vier engsten Freunde vom Ski College. Er ­erkannte, dass es auch Dinge gibt, die ihm unabhängig von Ergebnissen Freude ­bereiten, etwa Zeit mit seinem Golden Retriever Sid zu verbringen und die Nähe zur Natur. Und dass es ihm jetzt leichter fällt, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. „Früher war ich am Start so nervös, dass ich meinen Herzschlag im Hals gespürt habe. Durch den Sturz habe ich realisiert: Ein schlechtes Rennen ist nicht das Ende der Welt. Oder der Karriere.“

Komplett ausblenden könne er den Druck mit Blick auf die kommende ­Saison nicht, er sei doch ein ziemlicher Over­thinker. „Was mir heute hilft, um Ruhe in meinen Kopf zu bringen, ist, ­bewusst im Hier und Jetzt zu leben und nicht zu viel an die Vergangenheit oder die Zukunft zu denken.“ Zudem habe er ein wahnsinnig gutes Team um sich, das ihm dabei helfe, sein volles Potenzial auszuschöpfen. „Körperlich haben wir in den vergangenen Jahren viel gute Arbeit geleistet. Ich fühle mich bereit, meine Form während der Saison auf diesem ­Niveau zu halten“, meint Giovanni.

Über seinem Bett hängt nicht die Startnummer eins aus Wengen, sondern, fein säuberlich eingerahmt, die Nummer 35 – jene, mit der er damals stürzte. „Sie soll mich daran erinnern, dass nicht immer alles so läuft, wie man es gern hätte“, so Gio. „Wichtig ist, trotzdem ­jeden Tag hundert Prozent zu geben – dann hast du nichts zu bereuen.“