Gravelbiken im Salzburger Land: Her mit dem Schotter

Zell am See-Kaprun ist eine mehr als vielseitige Radregion: Von schmalen Trails zu den Berggipfeln der Region bis zur gemächlichen Fahrt auf asphaltierten Nebenstraßen, ausgewiesenen Radrouten, von Wegen durch den Wald bis zur Runde um den Zeller See reicht die sportliche Palette. Passionierte Rennradfahrer sind des öfteren auf der Radstrecke Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun anzutreffen, und auf der Suche nach dem Flow locken die Singletrails und Freeride-Lines am Kitzsteinhorn. Aber auch Lieb­haber des Gravelbikens zieht es nach Zell am See-Kaprun.

Vom Ortszentrum in Kaprun geht es entlang des Tauernradwegs bereits mit einem schönen Gletscherblick auf das Kitzsteinhorn los: hinauf auf die Schaufelbergstraße, zu Beginn noch auf Asphalt, dann an der Jausenstation Unteraigen vorbei Richtung Saulochalm. Da ist man schon fast an der Bergstation der Maiskogelbahn. Der Lohn: ein überwältigender Ausblick über die Täler. Danach empfiehlt sich die Route zum Berggasthof Glocknerblick. Ab da geht’s dann zur Entspannung nur noch bergab.

