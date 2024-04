„Ich werde aufstehen!"

Wer für etwas brennt, bewegt auch etwas. Genau diese positive Einstellung braucht es, um große Probleme zu lösen. Rückenmarksverletzungen passieren jeden Tag. Zu Hause, im Job, beim Sport. Ein unachtsamer Augenblick. Ein Sturz von der Leiter. Kein Gefühl mehr in den Beinen, im schlimmsten Fall auch in Armen und Händen. Oft sind es wenige Sekunden, die ein Leben für immer verändern. Als gemeinnützige Stiftung fördert Wings for Life seit 20 Jahren Spitzenforschung auf der ganzen Welt. Mit einem großen Ziel: die Heilung von Querschnittslähmung.

Wer für etwas brennt, bewegt auch etwas. Genau diese positive Einstellung braucht es, um große Probleme zu lösen. Rückenmarksverletzungen passieren jeden Tag. Zu Hause, im Job, beim Sport. Ein unachtsamer Augenblick. Ein Sturz von der Leiter. Kein Gefühl mehr in den Beinen, im schlimmsten Fall auch in Armen und Händen. Oft sind es wenige Sekunden, die ein Leben für immer verändern. Als gemeinnützige Stiftung fördert Wings for Life seit 20 Jahren Spitzenforschung auf der ganzen Welt. Mit einem großen Ziel: die Heilung von Querschnittslähmung.

Wer für etwas brennt, bewegt auch etwas. Genau diese positive Einstellung braucht es, um große Probleme zu lösen. Rückenmarksverletzungen passieren jeden Tag. Zu Hause, im Job, beim Sport. Ein unachtsamer Augenblick. Ein Sturz von der Leiter. Kein Gefühl mehr in den Beinen, im schlimmsten Fall auch in Armen und Händen. Oft sind es wenige Sekunden, die ein Leben für immer verändern. Als gemeinnützige Stiftung fördert Wings for Life seit 20 Jahren Spitzenforschung auf der ganzen Welt. Mit einem großen Ziel: die Heilung von Querschnittslähmung.

Prof. Dr. Armin Curt ist klinischer Direktor bei Wings for Life und leitet das Querschnittszentrum an der Uniklinik Balgrist in Zürich. Er bestätigt: „In der Grundlagenforschung hat man mittlerweile schon vieles entdeckt. Was ich als Student gelernt habe, ist oft nicht mehr wahr. Denn das Wissen ist hier wirklich explodiert.“ Eine seiner Studien zielte darauf ab, die Hand- und Armfunktion bei hoch Querschnittsgelähmten, also bei einer Schädigung des Halsmarks, zu verbessern. „Dafür haben wir jahrelang Daten gesammelt und getestet. Es wird vielleicht nicht gleich eine Heilung geben, aber einen Durchbruch, indem wir das Nervensystem zu einer besseren Er­holung anregen.“

Prof. Dr. Armin Curt ist klinischer Direktor bei Wings for Life und leitet das Querschnittszentrum an der Uniklinik Balgrist in Zürich. Er bestätigt: „In der Grundlagenforschung hat man mittlerweile schon vieles entdeckt. Was ich als Student gelernt habe, ist oft nicht mehr wahr. Denn das Wissen ist hier wirklich explodiert.“ Eine seiner Studien zielte darauf ab, die Hand- und Armfunktion bei hoch Querschnittsgelähmten, also bei einer Schädigung des Halsmarks, zu verbessern. „Dafür haben wir jahrelang Daten gesammelt und getestet. Es wird vielleicht nicht gleich eine Heilung geben, aber einen Durchbruch, indem wir das Nervensystem zu einer besseren Er­holung anregen.“

Prof. Dr. Armin Curt ist klinischer Direktor bei Wings for Life und leitet das Querschnittszentrum an der Uniklinik Balgrist in Zürich. Er bestätigt: „In der Grundlagenforschung hat man mittlerweile schon vieles entdeckt. Was ich als Student gelernt habe, ist oft nicht mehr wahr. Denn das Wissen ist hier wirklich explodiert.“ Eine seiner Studien zielte darauf ab, die Hand- und Armfunktion bei hoch Querschnittsgelähmten, also bei einer Schädigung des Halsmarks, zu verbessern. „Dafür haben wir jahrelang Daten gesammelt und getestet. Es wird vielleicht nicht gleich eine Heilung geben, aber einen Durchbruch, indem wir das Nervensystem zu einer besseren Er­holung anregen.“