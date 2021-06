Jessica Pilz: Diese Frau ist gerne nervös

Zum Klettern ist

ganz zufällig gekommen: Sie nahm an einem Ferienprogramm ihrer Geburtsstadt Haag in Niederösterreich teil. Von da an ging es nur noch steil bergauf: 2018 gewann sie die Weltmeisterschaft im Vorstieg (Begehung einer Kletterroute mit Seilsicherung von unten; Anm.). Inzwischen hat man der 24-Jährigen in ihrem Heimatort ein Denkmal gesetzt. Jessy, wie ihre Freunde sie nennen, ist trotz ihrer Erfolge am Boden geblieben.