Jürgen Klopp im Interview: „Ich glaube immer daran, dass es gut ausgeht“

Jürgen Klopp: Schwierig, Leuten Ratschläge zu geben, die ich nicht kenne. Aber ich versuch es mal so: Meine Kar­riere ist optimal gelaufen, auch wenn ich nicht alle Spiele gewonnen habe. Es gibt Menschen, die sagen: Der hat dreimal das Champions-League-Finale verloren. Das ist legitim. Aber wie dämlich wäre ich, wenn ich das so sehen würde? Ich denke nicht jeden Tag daran, dass Real Madrid absurde Tore gegen uns ­geschossen hat. Ich denke aber auch nicht jeden Tag an die ­Momente, in denen ich den Pokal hochge­hoben habe. Es liegt in meiner Hand, wie ich mit den Dingen umgehe, die im Leben passieren. Wenn du ein Spiel verlierst, kannst du sagen: „Die Spielidee war falsch. Zurück auf null.“ Oder du sagst: „Die Idee war gut, aber die Ausführung nicht optimal. Das ­Timing, die Präzision.“ Und schon hat man die Möglichkeit, beim nächsten Mal besser zu sein. Alles zu geben, bedeutet nicht, dass du alles bekommst. Es ist aber die einzige Chance, überhaupt ­etwas zu bekommen.