Abenteuer Mexiko: Mit dem Kajak durch Xochimilco

Über dem dröhnenden Bass eines Clubs im Viertel Juárez, einem der pulsierendsten Teile von Mexiko-Stadt, brülle ich meinem Kollegen Miguel ins Ohr: „Soo-tschi-mil-koo!“ Mein Spanisch ist mise­rabel, und es dauert mehrere Versuche, bis er versteht. „Ah, Xochimilco!“ Auf ­Nahuatl, einer uto-aztekischen Sprache, bedeutet der Begriff „Der Ort, wo die Blumen wachsen“. Miguel rümpft die Nase. „Dort sind doch nur Tequila trinkende Touristen. Wenn ich du wäre, würde ich da nicht hinfahren.“

Imogen Lepere ist Reisejournalistin mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. © Bénédicte Desrus

Obwohl Xochimilco am südlichen Ende von Mexiko-Stadt liegt, haben viele Einheimische diese geheimnisvollen Feuchtgebiete noch nie besucht. Um dorthin­ zu gelangen, muss man eine Trajinera mieten – eines der bunten, traditionellen Holzboote – oder ein Kajak. Nur so lässt sich das UNESCO-geschützte Natur­reservat erkunden. Es ist nicht nur ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel, sondern auch der letzte Lebensraum des wild lebenden Axolotl, eines urtümlich anmutenden Schwanzlurchs. Vor allem aber überlebt hier ein geschätzt drei­tausend Jahre altes schwimmendes ­Agrarsystem, das von den Azteken perfektioniert wurde – das heute aber vom Aussterben bedroht ist.

Ernte: Kleinbauern auf den Chinampas, Xochimilcos schwimmenden Farmen. © Bénédicte Desrus

Im Labyrinth der Kanäle

Es ist noch stockdunkel, und die Kälte lässt meine Hände erstarren, als ich mit meiner Freundin, der Fotografin Bénédicte Desrus, in unser Kajak steige. Die aufgehende Sonne färbt den Horizont später orangefarben, während die geisterhafte Silhouette unseres Bootes durch den Nebel gleitet. Unser Ziel: die schwimmende Farm von Arca Tierra, einem Projekt für regenerative Landwirtschaft. Rund fünfzig Kleinbauern aus der Region arbeiten dort, beliefern die besten ­Restaurants der Stadt und bieten Kajaktouren an – eine wunderbare Möglichkeit für Naturliebhaber, diesen weniger bekannten Teil Mexikos zu entdecken.

Blick auf Xochimilco. © Adobe Stock Kreislauf: Auf den Chinampas bauen Landwirte Gemüse an. © Bénédicte Desrus Im Baldío, Mexikos erstem Zero-Waste-Restaurant, wird das Gemüse verkocht. © Bénédicte Desrus, Adobe Stock Douglas McMaster ist Mitbegründer des Restaurants Baldío. © Bénédicte Desrus

Quotation In Xochimilco gibt es das ganze Jahr über Wasser, und der Boden gilt als der fruchtbarste Mexikos. Imogen Lepere

Als ich an Land springe, schlägt mir der Geruch von verbranntem Holz und schwefelhaltiger vulkanischer Erde entgegen. Lucio Usobiaga, der gemeinsam mit seinem Bruder Pablo Arca Tierra ­gegründet hat, geht mit festem Schritt voran, den Blick nach vorne gerichtet. Er führt uns über die Farm und erklärt, dass die „Felder“ aus verflochtenen Weidenwurzeln bestehen, die sich zu Inseln ­formen und mit Schlamm vom Seegrund ­bedeckt sind – daher auch der Geruch.

Ablegen: Traditionelle Trajineras zur Erkundung von Xochimilco. © Adobe Stock

„Zu seiner Blütezeit ernährte Xochimilco fast im Alleingang Tenochtitlán, die aztekische Hauptstadt“, erzählt er. „Hier gibt es das ganze Jahr über Wasser, und der Boden zählt zu den fruchtbarsten Mexikos. Xochimilco ist eines der wenigen und unbekannteren Beispiele weltweit für ein Agrarsystem, das aktiv die Bio­diversität seines Ökosystems erhöht.“ Doch dieses Gleichgewicht ist bedroht. Die städtische Expansion erstickt die Chinampas, die schwimmenden Farmen. Heute werden schätzungsweise nur noch 2,5 Prozent der Chinampas landwirtschaftlich genutzt, vorwiegend zum Anbau von Gemüse und Kräutern.

Zugang zu den Märkten

Das zeigt sich auch bei Cutberto Bermúdez, einem der fünf lokalen Bauern, mit denen Arca Tierra zusammenarbeitet. Als unser Boot anlegt, hält er seinen riesigen Pitbull zurück, der auf uns zustürmt. Mit Gummistiefeln und Cowboyhut verkörpert er auf frappante Weise das Klischee des mexikanischen Bauern: „Wohin ich auch schaue – überall Tequila-Bars und Korruption“, sagt er kopfschüttelnd. „Die Städter begreifen nicht, welches Juwel sie direkt vor der Haustür haben. Wir müssen kämpfen, um es zu bewahren.“

In der Früh lässt sich das verzweigte Kanalsystem in aller Stille erkunden. © Adobe Stock

Um den Kleinbauern den Zugang zu urbanen Märkten zu erleichtern, eröff­ne­ten Lucio und Pablo Usobiaga 2024 das Restaurant Baldío – ein Zero-Waste-Projekt, inspiriert vom Londoner Restaurant Silo des Kochs Douglas McMaster. Sie setzen auf kurze Lieferketten, Fermentation und technologische Präzision, um nichts zu verschwenden. Später, im hippen Viertel La Condesa: Es ist Freitagabend, und im Baldío, kürzlich mit einem ­Grünen Michelin-Stern ausgezeichnet, herrscht reges Treiben. Hinter der Bar mischt Karen Villagómez den Signature-Cocktail des Hauses: aus Pox, einem ­traditionellen mexikanischen Schnaps, und Maislikör. Ich sitze auf einem Hocker vor der of­fenen Küche und sehe staunend den Köchen zu, wie sie kleine Karotten auf einem Bett aus Pipián-Sauce und schwarzem Knoblauch anrichten. Ein ­Erlebnis wie aus einer anderen Galaxie. Doch draußen, nur ­wenige Kilometer entfernt, treiben die „schwimmenden Felder“ von Xochimilco weiter im Wasser.

Quotation Die Städter begreifen nicht,welches Juwel sie hier direkt vor der Haustür haben. Imogen Lepere