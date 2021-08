Karishma Ali: Die pakistanische Frauenfußball-Pionierin

in Dubai. Ali, seit ihrem neunten Lebensjahr Fußballfan, hatte in der Highschool in Pakistans Hauptstadt Islamabad Fußballspielen gelernt, wo die Teilnahme von Mädchen am Turnunterricht liberaler gesehen wurde als sonst im Land. Als die pakistanischen Fußballerinnen in Dubai auch noch die Silbermedaille gewannen, kehrte sie mit dem festen Entschluss zurück, mehr Frauen zum Sport zu ermutigen.

Inzwischen hat sie in Islamabad einen Abschluss der University of London in Business und Management gemacht und will diesen nutzen, um die Infrastruktur für Sport in der Region Chitral weiter zu verbessern. „Ich möchte ein Stadion für diese Mädchen bauen und den Sportklub in viele andere Täler tragen“, sagt sie. „Veränderung passiert nicht über Nacht, aber Fußball ist mehr als nur ein Spiel. Er ist ein Werkzeug, das positive Veränderung in die Gemeinschaften bringt.“