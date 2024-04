Beauty in the Beast – Die neue KTM 1390 SUPER DUKE R

„Es ist wie die Geburt eines Babys. Wenn ich an den Moment zurückdenke, bekomme ich immer noch Gänsehaut.“ Wenn Robert Wöhrer, Chief Engineer Power Pack, mit strahlenden Augen und breitem Grinsen im Gesicht über die neue KTM 1390 SUPER DUKE R spricht, merkt man sofort: hier geht’s um mehr als irgendein Motorrad. Für ihn und sein Team war es vielmehr die Arbeit an einer Revolution – und die begann bereits vor einigen Jahren, mit der Entwicklung eines zum Großteil völlig neuen Motors. Und dieser Moment, auf den er sich eingangs bezieht, beschreibt schließlich den ersten Probelauf des Prototypen – und somit tatsächlich die Geburtsstunde des neuen „Beast“.

Schon bei diesem Test im Jahr 2021 erzielte man unglaubliche Ergebnisse, der Devise schneller, weiter, besser stand nichts im Weg. Dadurch hieß es freie Bahn für die neue Nummer Eins im Hyper-Naked-Segment, also möglichst pur und unverfälscht, pünktlich zum diesjährigen Jubiläum „30 YEARS OF DUKE“.

