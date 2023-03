Die hohe Kunst der Inspiration

Als Luis Morales De La-Cruz, wie er mit vollem Namen heißt, im Alter von zwölf Jahren von Lima nach Wien kommt, malt er erstmal zwei Jahre gar nicht – zu anders ist die Umgebung, zu viel gibt es in der neuen Heimat zu erkunden, zu groß der Wunsch, sich selbst neu zu entdecken. Doch der Drang, sich künstlerisch auszuleben, war am Ende doch größer. Heute lebt der 33-Jährige von seinen Bildern und digitalen Designs, er hat laufend Projekte und Ausstellungen und arbeitet auf internationaler Ebene mit verschiedensten Partnern zusammen. Im Interview erzählt der

THE RED BULLETIN: Wir sitzen hier gerade in deinem Atelier in Wien, rundherum sind überall Bilder, Arbeiten und Zeichnungen von dir. Wie bist du denn überhaupt zum Malen gekommen?

LUIS MORALES: Ein Blatt Papier und ein Stift, das waren schon als Kind meine liebsten Spielzeuge. Wenn ich Zeichentrickserien geschaut habe, wollte ich das immer weiter- und nachzeichnen, so bin ich von klein auf in Übung geblieben.

LUIS MORALES: Ein Blatt Papier und ein Stift, das waren schon als Kind meine liebsten Spielzeuge. Wenn ich Zeichentrickserien geschaut habe, wollte ich das immer weiter- und nachzeichnen, so bin ich von klein auf in Übung geblieben.

Ich wollte schon immer was mit Kunst machen, sich als junger Künstler aber voll reinzustürzen, das ist riskant und davor hatte ich sehr viel Respekt. Eine Zeit lang habe ich für eine Restaurationsfirma gearbeitet, aber in staubigen Kellern die Lenkräder von alten Bentleys zu polieren, das war nicht meins. Schlussendlich musste Corona passieren, damit ich es mit der Selbstständigkeit wage. Ich hatte schon davor einige Aufträge, aber so richtig mir großen Partnern, Firmen und Agenten, das mache ich erst seit zwei, drei Jahren.

Du hast Anfangs einfach nicht das nötige Geld für all die Materialen, deshalb kannst du auch nicht so viele Werke machen, wie du eigentlich gerne würdest. Wenn du zum Beispiel weißt, dass das Mittel, um Bilder vor Sonnenlicht zu schützen, 70 Euro kostet, musst du dir vorher überlegen, wann du dir das leisten kannst. Heute kann ich einfach losgehen und mir kaufen, was ich zum Malen brauche, wenn ich es brauche. Je mehr du zur Verfügung hast, desto freier fühlst du dich und umso mehr kannst du dich kreativ entfalten.

