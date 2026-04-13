So läufts's: Mit diesen Profi-Tipps wirst du fit für den nächsten Lauf

Alexander Rončević: Abwechslung reinbringen. Mal am Laufband trainieren, die Tartanbahn für schnelle Läufe nutzen, einen Trail Run einbauen oder mit dem Zug rausfahren und in der Natur rennen.

Michael Strasser: Ich finde die Heatmaps auf der App Strava genial. Man sieht auf einen Blick, welche Strecken in der Umgebung beliebt sind, und kann sich ganz leicht neue Routen zusammenstellen – sehr praktisch auch im Urlaub.