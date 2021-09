Heute stellt sich Seda keinen Timer. Sie nimmt sich Zeit, trennt hauchdünne Strähnen von Sarahs Haar und widmet sich jeder einzelnen mit dem Kreppeisen. Ihre zarten Finger mit dem hellrosa Nagellack scheinen ein Eigenleben zu haben, jeder Handgriff sitzt perfekt. Sarah zerreibt mit den Fingerspitzen das Volumenpuder, das ihr Seda zum Begutachten in die Handfläche geschüttet hat. „Fühlt sich ein bisschen an wie Magnesium“, meint sie mit einem Lächeln, in dem auch ein Hauch Unsicherheit steckt.

Seda Türkoglu tritt im Herbst bei EuroSkills 2021 an. © Mato Johannik

Man merkt, das hier ist nicht ihre Welt. Immerhin hat die 22-jährige Leichtathletin noch nie eine Steckfrisur getragen, geschweige denn mehr Make-up als etwas Abdeckcreme und Wimperntusche. „Kannst du dich eh noch anschauen?“, fragt Seda lachend, nachdem sie einen dezenten Braunton auf Sarahs Lider gepinselt hat. Das Gespräch zu suchen fällt der Friseurin leicht. Ihre helle Stimme im lockeren Plauderton mit dem leicht zischenden S lässt die Innviertlerin sofort zugänglich wirken. Doch die Fragen, die sie Sarah stellt, sind kein Smalltalk. Es geht ums Gewinnen – und das hat im Leben von Seda Türkoglu genauso Priorität wie bei der professionellen Siebenkämpferin Sarah Lagger, deren Haar sie in den Händen hält.

Sarah Lagger hat sich auf den Siebenkampf spezialisiert. © Gepa Images Sarah Laggers persönliche Bestleistung im Kogelstoßen liegt bei 15,23 m. © Gepa Images Sarah Lagger trainiert hart, um ihre Leistungen im Wettbewerb abzurufen. © Gepa Images

Karriere an der Schere

Seit sie mit vierzehn ihre Friseurinnenlehre begonnen hat, meldete sich Seda immer wieder bei Wettbewerben an. Zuerst für Lehrlinge, dann auch für Profiwettkämpfe und Fernsehshows. Woher kommt dieser Wettbewerbsgeist? „Den ganzen Tag nur im Studio zu stehen war mir von Anfang an zu langweilig. Ich bin jung, ich möchte nicht so schnell alt werden in dem Beruf.“ Sie lächelt. „Außerdem stehe ich gern im Mittelpunkt.“

Nur im Studio zu stehen war mir von Anfang an zu langweilig. Seda nahm schon als Lehrling an Wettbewerben teil.

Ihr Ehrgeiz macht sich bezahlt: Bei fast allen Wettbewerben, die sie bestreitet, holt sie auch eine Medaille. Mit der aufwendigen Blumenfrisur, die sie heute an Sarah modelliert, qualifizierte sie sich schließlich für die Weltmeisterschaft der Berufe: WorldSkills 2019 in Russland. Dieses Jahr wird sie Österreich bei EuroSkills vertreten.

Auch Siebenkämpferin Sarah Lagger hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. © Mato Johannik

Hauptsache praktisch

„Was ist das?“, fragt Sarah Seda, zeigt auf den Friseurtisch und meint den Lockenstab. Neben der athletisch gebauten, 1,77 Meter großen Sarah wirkt die 20 Zentimeter kleinere Friseurin fast schmächtig. Die Siebenkämpferin füllt mit ihrer positiven Ausstrahlung den Raum, ihre Haltung verrät die Disziplin, mit der sie ihre Leidenschaft verfolgt. Mit fünfzehn stellt sie einen U18- Weltrekord im Siebenkampf auf, seitdem hat sie sich zu einer Top-Athletin entwickelt und ist mittlerweile auch beim Bundesheer als Leistungssportlerin angestellt.

Wettkämpfen will gelernt sein

Hinter dem Friseurstuhl wirkt Seda wie zu ihrer wahren Größe herangewachsen. Nur etwas mehr „Kampfgewicht“ hätte die 23-Jährige vielleicht gerne. Die Berufswettkämpfe ziehen sich über Stunden, wenn nicht sogar Tage, was der schmal gebauten Friseurin oft an die Substanz geht. „Am Abend bin ich bei den Nachbesprechungen manchmal einfach weggekippt.“

Sarah schmunzelt. „Wie wär’s mit einem Deal: Du machst mir die Haare, und ich helf dir beim Aufbautraining?“ Seda klatscht ein. „Manches kann man trainieren. Für vieles gibt es aber kein Rezept.“ Was die Leichtathletin damit meint, versteht Seda ohne weitere Erklärung. Auch wenn beide professionelle und familiäre Unterstützung genießen, gibt es Kämpfe, die sie in ihrem eigenen Kopf ausfechten müssen. Vor allem der Leistungsdruck beschäftigt die beiden jungen Wettkämpferinnen. „Eine schlechte Platzierung ist ein kleiner Weltuntergang für mich. Gott sei Dank ist mir das noch nicht oft passiert.

Mit 15 der erste Siebenkampf-Rekord, mit 21 die erste Hochsteckfrisur. © Mato Johannik

Natürlich erkennt man im Nachhinein, was man da überhaupt geleistet hat, und auch die Gratulationen richten einen wieder auf – aber ich kann mit dem Verlieren einfach nicht umgehen“, sagt Seda, während sie ein paar Strähnen über den Schwamm kämmt, den sie gerade an Sarahs Hinterkopf festgesteckt hat. „Das ist eine kleine Sportlerkrankheit“, erwidert diese. Sarah nimmt seit fast zehn Jahren an Wettbewerben teil und hat seitdem gelernt, etwas gnädiger mit sich selbst zu sein. „Ich bin bei den Europameisterschaften Vierte geworden, was wirklich kein schlechter Platz ist – aber ich habe mich nicht gefreut. Noch dazu bekommt man als Viertplatzierte mehr Mitleid als Gratulationen. Aber ich muss auf mich selbst vertrauen können und darauf, dass ich in dem Moment alles gegeben habe. Hätte ich etwas anders machen können, hätte ich es getan.“ Seda nickt nachdenklich, fächert eine Strähne in Sarahs Nacken auseinander und fixiert sie mit Haarspray.

Ein Tag wie jeder andere

Würde Sarah heute nicht Seda treffen, würde sie trainieren. In der Kraftkammer an der Langhantel. Mehrere hundert Mal würde sie Medizinbälle werfen, um ihrem Körper die Techniken einzuprägen, die sie zum Kugelstoßen und Speerwerfen braucht. Zusammen mit Hoch- und Weitsprung und den drei Laufdisziplinen bleibt am Ende eines Trainingstages kaum ein Muskel übrig, der nicht trainiert wurde. Sie würde nach Hause gehen, wo alle schon wissen, dass sie sie nicht ansprechen dürfen, bis sie etwas gegessen hat. Und dann mit ihren Eltern, zwei kleinen Geschwistern ihren Tag im Kärntner Brodbrenten ausklingen lassen, bevor sie sich vor dem Einschlafen vorstellt, auf eine Goldmedaille zu beißen.

Feststecken, auftoupieren, fixieren – fast drei Stunden frisiert Seda. © Mato Johannik

Auch Seda wäre heute eigentlich zu Hause in Neukirchen an der Enknach geblieben, um zu trainieren. EuroSkills in Graz stehen unmittelbar bevor, und Seda übt jeden Tag stundenlang. Heute wartet noch eine Herrenkopfpuppe auf sie, an der sie einen Kurzhaarschnitt ohne Rasierapparat übt, nur mit Kamm und Schere. So eine Puppe kostet um die dreihundert Euro – einmal fertig geschnitten, ist sie wertlos.

So lange bin ich noch nie beim Friseur gesessen. Die letzten Handgriffe – Sarah ist begeistert.

Danach würde sie mit ihrer Schwester, einer Kosmetikmeisterin, weiter an der Gestaltung ihres gemeinsamen Salons feilen, den sie im Herbst eröffnen werden. Und auch auf sie würde zu Hause ihre Familie warten: Hier leben ihre Eltern, vier von fünf Geschwistern und ein Wellensittich, der sprechen kann. Eine Dauerschleife aus „Seda, Schatzi, lieber Vogel“ begleitet sie durch den Abend. Und auch Seda sieht sich vor dem Einschlafen vor ihrem geistigen Auge auf dem Siegerpodest stehen.

Mit Lampenfieber leben lernen

Die Abende und Nächte unter Leistungsdruck verlaufen bei den beiden sehr ähnlich. Sowohl die Siebenkämpferin als auch die Wettbewerbsfriseurin haben einen Mentalcoach, der ihnen die geistige Vorbereitung auf den Wettkampf vermittelt. Dazu zählt eben auch, sich am Abend bewusst vor dem Einschlafen die Zeit zu nehmen, um sich den perfekten Wettkampf vorzustellen – vom Ausblick am Siegerpodest bis hin zu den Emotionen, die durch den Körper schießen. Gegen den Druck sollen Atem- und Meditationsübungen helfen. Trotzdem schlägt die Nervosität auf den Magen. „Und auf den Schlaf“, sagt Sarah und hustet durch den Haarspraynebel.

Hochsteckfrisur oder Siegerkranz – beides ein außergewöhnliches Gefühl. © Mato Johannik

Ihr Haar ist mittlerweile zu einem verschlungenen Knoten gesteckt, nur noch die Krönung fehlt: die Haarblüten. „Die Nacht vor einem Siebenkampf und die zwei Nächte dazwischen sind sehr kurz – und ich fange an zu schlafwandeln. Anscheinend rede ich auch viel Blödsinn.“ Sie lacht, und Seda stimmt ein. „Ist bei mir genauso. Ich denke auch schon drei Monate vorher nur an den nächsten Wettkampf, überlege, was ich besser machen könnte, und träume dann davon. Meine Mutter sagt, ich rede dann im Schlaf andauernd vor mich hin.“

Ein Kranz für Siegerinnen

Beide junge Frauen haben ihr bisheriges Leben ihrer Leidenschaft gewidmet. Die Liebe zum Beruf entfacht den nötigen Ehrgeiz, um in den Disziplinen alles geben zu können. Nur heute scheut Sarah ihr Training. Denn als Seda ihre zu Blütenblättern geformten Haarspitzen in Goldstaub taucht und sachte darauf bläst, um den Haarspray zu trocknen, weiß sie, dass sie in drei Stunden bereits wieder in der Kraftkammer stehen muss – und zwar ohne Haarskulptur. Bis dahin genießt sie noch das Gefühl der „schönsten Frisur, die ich jemals gehabt hab“ – und verinnerlicht das Gefühl vom Siegerkranz am Kopf für den nächsten Wettkampf.