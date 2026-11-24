Warum willst du eigentlich immer noch Skirennen fahren? Diese Frage begegnet mir ständig. Ich bin inzwischen ­vielleicht der Einzige, der sie nicht stellt. Hier ein paar Gedanken über Zeit, die vergeht, Momente, die bleiben – und das seltene Glück, sich im Leben einer Sache vollkommen hinzugeben.

Ein Sessellift ist die Personendrohne für kleine Ansprüche. Man schwebt über den Dingen und kommt auf andere Gedanken. Es ist Ende September. 36 Stunden lang sind wir fürs Skitraining nach Ushuaia in Argentinien gereist. Vogel­gezwitscher kündigt in Feuerland den nahenden Frühling an, doch auf der Piste ist noch Winter. Steil. Eisig. Unruhig. Schwierig. Renntraining ist das Gegenteil von Genussskilauf. Und trotzdem Leidenschaft.

Während die Lifttrasse unter mir vom Cerro ­Castor in Richtung Tal läuft, kommt mir wieder diese absurde Zeitrechnung aus dem Jahr 2019 in den Sinn. Sie kursierte nach meinem Rücktritt neben Skistatistiken aller Art und schaffte es als Fun Fact in die „Zeit im Bild“: 7 Stunden, 17 Minuten, 50 Sekunden und 40 Hundertstel – addiert ­füllten alle Laufzeiten meiner 245 Rennen nicht einmal einen vollen Acht-Stunden-Arbeitstag. ­Verrückt! Ein Leben dem Skisport verschrieben – und dann zeigt die Stechkarte: zu früh gegangen.

Elf Minuten allein auf dem Sessellift können elendig lang sein oder recht kurzweilig. Heute, im Zeitraffer des Lebens, Letzteres. Nach meinem ­Karriereende war ich bekanntlich fünf Jahre, also eine Ewigkeit, weg vom aktiven Skirennsport – und 2024 für 3 Minuten, 13 Sekunden und 92 Hundertstel kurz wieder da. Dann drei Tage mit Kreuzbandriss im Spital. Und jetzt, wieder zwei Jahre später, sitze ich mit mittlerweile 37 noch immer auf dem Lift zum Riesentorlauf­training. Warum eigentlich?

Um besser zu werden. Also in meinem Fall: schneller. Noch immer. Und immer wieder. Schwer zu beschreiben, aber leicht zu verstehen für alle, die das Gefühl kennen: Wer sich einer Sache ganz verschreibt, erlebt die Zeit anders. Glücklich, wer Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre in etwas investieren kann, das er liebt, und dafür Momente zurückbekommt, die bleiben. Zeit ist ein eigen­arti­ges Währungssystem: Sie ist relativ, doch ihr Wert ist subjektiv. Wir wissen nie, wie viel wir davon haben – nur, dass sie kostbar ist. Und was von außen manchmal wie ein Verlustgeschäft aussieht, verbuchen wir in der ­eigenen Bilanz als großen ­Gewinn. In meinem Fall seit mehr als drei Jahrzehnten: die Suche nach Hundertstelsekunden.

Quotation Entscheidend ist, etwas im Leben zu haben, bei dem das Tun selbst der Lohn ist, und dabeizu­bleiben, selbst wenn Gegenwind aufkommt. Marcel Hirscher

Für Hingabe muss man aber nicht Skirenn­läufer sein. Sie beginnt immer dort, wo wir die Zeit und uns selbst vergessen. Wo die übliche Rechnung von Aufwand und Ertrag nicht aufgehen muss – auch wenn wir natürlich alle unsere Rechnungen zu ­bezahlen haben. Sport, Kunst, Handwerk, Natur, Kochen, Lesen, Reden, Zuhören: Hingabe kann alles sein, was wir nicht tun müssen, aber unbedingt tun wollen.

Als Kinder dachten wir darüber nicht nach. Wir taten die Dinge, die wir liebten, nicht für einen vorbestimmten Zweck, sondern aus reiner Freude. Wir waren serienmäßig mit Selbstvergessenheit ausgestattet. Und damit ganz im Moment. Bis wir „vernünftig“ wurden und lernten, nach Preis und Wert zu fragen. Was bringt das? Ist es den Aufwand wert? Was kommt am Ende dabei heraus? Natürlich berechtigte Fragen. So funktioniert die Welt. So funktionieren wir als Menschen. Solange wir nicht vergessen, dass Sinn oft gerade dort entsteht, wo er weder berechenbar noch ­erklärbar ist. Wenn die Hingabe „Zugabe!“ ruft, muss als Antwort genügen: „Weil es mir etwas bedeutet.“

Mich inspirieren Menschen, die ihre Leidenschaft leben, eine neue entdecken oder eine alte wiederbeleben. Wofür sie brennen, ist dabei völlig nebensächlich. Entscheidend ist, etwas im Leben zu haben, bei dem das Tun selbst der Lohn ist – und dabeizubleiben, selbst dann, wenn statt Beifall ­Gegenwind aufkommt. Wer begeistert lebt, fällt auf. Wer auffällt, wird zur Projektionsfläche für wohlmeinende Ratschläge, Besserwisserei oder ­Abwertung. Für die Meinungen anderer, die das ­eigene Warum nicht kennen können.

Der Lift nähert sich der Bergstation am Cerro Castor. Zeit zum Aussteigen. Konzentration auf den nächsten Trainingslauf. Der neue Weltcupwinter stellt viele Fragen – keine lässt sich im Vorhinein beantworten. Nicht einmal die, ob ich in meinem Rennläuferleben noch einen vollen Acht-Stunden-Arbeitstag zusammenbekomme. Ist das wichtig? Nicht, solange die Hingabe in mir „Zugabe!“ ruft.