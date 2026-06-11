Marcel Sabitzer: Das isst der Fußballer am liebsten

Marcel Sabitzer ist ein echter Flügelspieler. Damit ist allerdings nicht die Position des 32-Jährigen im Nationalteam gemeint, sondern eine kuli­narische Vorliebe. Der Mittelfeldmann steht auf Chicken Wings und damit auf ein Gericht, das für Köche maximal Regionalliga-Niveau hat. ­Dabei gehen die Ursprünge von Sabitzers Wings-Vorliebe auf die Champions League zurück, wie ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber in seinem Buch „Fritz, was gibt’s?“ erzählt.

Marcel Sabitzer ist ein echter Flügelspieler. Damit ist allerdings nicht die Position des 32-Jährigen im Nationalteam gemeint, sondern eine kuli­narische Vorliebe. Der Mittelfeldmann steht auf Chicken Wings und damit auf ein Gericht, das für Köche maximal Regionalliga-Niveau hat. ­Dabei gehen die Ursprünge von Sabitzers Wings-Vorliebe auf die Champions League zurück, wie ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber in seinem Buch „Fritz, was gibt’s?“ erzählt.

Marcel Sabitzer ist ein echter Flügelspieler. Damit ist allerdings nicht die Position des 32-Jährigen im Nationalteam gemeint, sondern eine kuli­narische Vorliebe. Der Mittelfeldmann steht auf Chicken Wings und damit auf ein Gericht, das für Köche maximal Regionalliga-Niveau hat. ­Dabei gehen die Ursprünge von Sabitzers Wings-Vorliebe auf die Champions League zurück, wie ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber in seinem Buch „Fritz, was gibt’s?“ erzählt.