Sabitzers Leibgericht: Chicken Wings, hier mit Cole Slaw und Avocado-Fries.
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Marcel Sabitzer: Das isst der Fußballer am liebsten

Marcel Sabitzers Leibgericht und was Zwei-Hauben-Koch Fritz Grampelhuber darüber denkt.
Autor: Christian Eberle-Abasolo
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Hier werden nicht nur die Gegner paniert

Marcel Sabitzer ist ein echter Flügelspieler. Damit ist allerdings nicht die Position des 32-Jährigen im Nationalteam gemeint, sondern eine kuli­narische Vorliebe. Der Mittelfeldmann steht auf Chicken Wings und damit auf ein Gericht, das für Köche maximal Regionalliga-Niveau hat. ­Dabei gehen die Ursprünge von Sabitzers Wings-Vorliebe auf die Champions League zurück, wie ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber in seinem Buch „Fritz, was gibt’s?“ erzählt.

Champions Wings

Sabitzer, damals beim FC Bayern unter Vertrag, wollte vor einem ÖFB-Einsatz Chicken Wings genießen, wie es in München vor einem Cham­pions-League-Auswärtsspiel. Brauch ist. Also war Zwei-Hauben-Koch Grampelhuber gefordert. Er nahm die Wings in sein Repertoire und lernte dabei, dass man auch bei einem so simplen Gericht richtig viel falsch machen kann. Sein Lehrmeister: Sabitzer. „Der kann über sämtliche Facetten von Knusprigkeit oder die richtige Schärfe in einer Ausführlichkeit philosophieren wie andere über den Sinn des Lebens“, erläutert der Koch.
Grampelhuber weiter: „Ich hasse es, die Dinger zu machen.“ Mittlerweile ist er sogar ein „bisserl traumatisiert“ – nicht zuletzt wegen einer von Sabitzer ­verschmähten Variation mit Flügerln von Stubenküken. Dennoch macht er für Marcel Sabitzer immer wieder Ausnahmen, wie hier abgebildet mit Wasabi-Coleslaw und ­Avocado-Pommes. Der Grund ist klar: „Wenn einer bald sein hundertstes Länderspiel gemacht haben wird und auf ­seiner sportlichen Visiten­karte ­Rapid, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Bayern München, Manchester United und Borussia Dortmund stehen hat, dann steht ihm ein Sonder­status zu – und Hühnerflügerl.“

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