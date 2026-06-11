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Fußball
Marcel Sabitzer: Das isst der Fußballer am liebsten
Marcel Sabitzers Leibgericht und was Zwei-Hauben-Koch Fritz Grampelhuber darüber denkt.
Hier werden nicht nur die Gegner paniert
Marcel Sabitzer ist ein echter Flügelspieler. Damit ist allerdings nicht die Position des 32-Jährigen im Nationalteam gemeint, sondern eine kulinarische Vorliebe. Der Mittelfeldmann steht auf Chicken Wings und damit auf ein Gericht, das für Köche maximal Regionalliga-Niveau hat. Dabei gehen die Ursprünge von Sabitzers Wings-Vorliebe auf die Champions League zurück, wie ÖFB-Teamkoch Fritz Grampelhuber in seinem Buch „Fritz, was gibt’s?“ erzählt.
Champions Wings
Sabitzer, damals beim FC Bayern unter Vertrag, wollte vor einem ÖFB-Einsatz Chicken Wings genießen, wie es in München vor einem Champions-League-Auswärtsspiel. Brauch ist. Also war Zwei-Hauben-Koch Grampelhuber gefordert. Er nahm die Wings in sein Repertoire und lernte dabei, dass man auch bei einem so simplen Gericht richtig viel falsch machen kann. Sein Lehrmeister: Sabitzer. „Der kann über sämtliche Facetten von Knusprigkeit oder die richtige Schärfe in einer Ausführlichkeit philosophieren wie andere über den Sinn des Lebens“, erläutert der Koch.
Grampelhuber weiter: „Ich hasse es, die Dinger zu machen.“ Mittlerweile ist er sogar ein „bisserl traumatisiert“ – nicht zuletzt wegen einer von Sabitzer verschmähten Variation mit Flügerln von Stubenküken. Dennoch macht er für Marcel Sabitzer immer wieder Ausnahmen, wie hier abgebildet mit Wasabi-Coleslaw und Avocado-Pommes. Der Grund ist klar: „Wenn einer bald sein hundertstes Länderspiel gemacht haben wird und auf seiner sportlichen Visitenkarte Rapid, Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Bayern München, Manchester United und Borussia Dortmund stehen hat, dann steht ihm ein Sonderstatus zu – und Hühnerflügerl.“
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